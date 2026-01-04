Esporte Pra quem não viu: Americano é resgatado após susto com kitesurf Um norte-americano que praticava kitesurf na Barra da Lagoa, em Florianópolis, no dia 4 de outubro, passou por um susto e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Por Flipar

Divulgação/Corpo de Bombeiros