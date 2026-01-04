Pra quem não viu: Americano é resgatado após susto com kitesurf

De acordo com a corporação, o homem foi retirado do mar em segurança e sem ferimentos, com o apoio de uma motoaquática.
Imagens que circularam pelas redes mostram o momento em que o kitesurfista tenta subir novamente na prancha, mas acaba sendo vencido pela força das ondas.
Após o resgate bem-sucedido, o homem agradeceu aos bombeiros pelos serviços prestados.
O kitesurf, também conhecido como kiteboard, é um esporte aquático que combina elementos do surfe, do surf, windsurf e parapente.
O nome deriva das palavras em inglês 'kite' (pipa) e 'surf' (deslizar sobre a água).
Na modalidade, o praticante é impulsionado sobre a água por uma 'pipa' controlada por cabos e uma barra de comando, enquanto desliza sobre uma prancha semelhante à de surfe.
O atleta utiliza o kite para gerar tração e realizar manobras, saltos e deslocamentos em alta velocidade sobre a superfície da água.
O conceito de usar pipas para locomoção remonta a milhares de anos, mas o kitesurf moderno surgiu na década de 1980.
Os franceses Bruno e Dominique Legaignoux são considerados os inventores do conceito moderno, ao criarem um tipo de pipa inflável que permitia maior estabilidade e segurança.
Esse kite inflável tinha a capacidade de ser relançado da água após cair, solucionando um problema que existia nas tentativas anteriores.
A popularização global veio no final dos anos 90, com figuras como Robby Naish, campeão mundial de windsurf que passou a divulgar o novo esporte.
Desde então, o kitesurf evoluiu rapidamente, atraindo atletas profissionais e amadores, e tornando-se uma modalidade reconhecida por federações internacionais.
Existem diferentes modalidades de kitesurf; conheça as principais!
Freeride: É o estilo mais comum e indicado para iniciantes, focado no prazer de velejar, fazer curvas e dar pequenos saltos.
Freestyle: A vertente mais acrobática e radical, com foco em manobras complexas, saltos altos, rotações e movimentos no ar.
Wave: Consiste em velejar e surfar as ondas, utilizando pranchas direcionais (parecidas com as de surf).
Foil: Utiliza uma prancha com um mastro (o foil) que faz a prancha 'voar' sobre a água, reduzindo o atrito e permitindo velejar com ventos mais fracos.
Por ser um esporte que depende do vento, o kitesurf exige atenção especial às condições climáticas e à segurança.
Por isso, os praticantes devem usar equipamento de segurança, respeitar as normas locais de navegação e manter distância de banhistas e embarcações.
