Entretenimento Famosos que emagreceram bastante em busca de saúde Celebrado no Brasil em 10 de setembro, o Dia do Gordo, ou Dia Nacional de Combate à Gordofobia, busca valorizar a diversidade de corpos e combater preconceitos, reforçando que o respeito e a autoestima devem prevalecer sobre padrões estéticos. A seguir, o Flipar mostra alguns famosos que emagreceram em busca de saúde. Por Flipar

Divulgação