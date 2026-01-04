Site elege melhores cidades do mundo para visitar em 2026 com 7 representantes da América do Sul; confira!

O estudo considera apenas centros urbanos com população superior a 1 milhão de habitantes e avalia fatores ligados à qualidade de vida, cultura, economia e projeção internacional.
O desempenho de cada cidade é medido pelo Place Power Score, um índice que reúne estatísticas oficiais, análises de conteúdo publicado por usuários na internet e a opinião de mais de 21 mil entrevistados em 31 países.
Entre os critérios observados estão a quantidade de parques e áreas verdes, facilidade de deslocamento aéreo, inovação tecnológica, oportunidades relacionadas ao trabalho e ao turismo e qualidade do ar.
No topo da lista aparecem cidades como Londres, Nova York, Paris, Tóquio e Madri, todas reconhecidas por políticas urbanas avançadas, infraestrutura eficiente e compromisso com sustentabilidade.
Em se tratando de cenário latino-americano, sete cidades apareceram no ranking do 'World’s Best Cities'. Veja quais!
Medellín, Colômbia (76º lugar) – Medellín é um notável exemplo de transformação urbana e inovação social na América Latina, sendo reconhecida internacionalmente por sua capacidade de reinvenção.
Ocupa uma posição de destaque por melhorias significativas na qualidade de vida de seus habitantes, impulsionadas por políticas públicas eficazes e investimento em infraestrutura.
Santiago, Chile (75º lugar) – Santiago é valorizada por sua estabilidade econômica e alta qualidade de vida, sendo considerada uma das metrópoles mais seguras e organizadas da América Latina.
A capital chilena também tem desempenhado um papel importante como centro financeiro regional, abrigando empresas globais e investimentos em tecnologia.
Lima, Peru (65º lugar) – A capital peruana é reconhecida por sua cultura gastronômica mundialmente celebrada, que se tornou um grande atrativo turístico.
A cidade mescla história, visível em seu Centro Histórico (Patrimônio da UNESCO), com modernos distritos como Miraflores, além de ser portal para maravilhas como Machu Picchu.
Bogotá, Colômbia (51º lugar): Bogotá vem se consolidando como um centro econômico em expansão, com melhorias contínuas em infraestrutura urbana que elevam a qualidade de vida dos cidadãos.
Sua reputação internacional também é favorecida pela marca turística da Colômbia, o que vem fazendo Bogotá ser apontada como um polo estratégico para oportunidade de negócios na América Latina.
Rio de Janeiro, Brasil (42º lugar): Quarta cidade latino-americana mais bem colocada no ranking do 'World’s Best Cities', o Rio vem mantendo uma forte projeção internacional devido ao seu poder turístico.
Buenos Aires, Argentina (39º lugar): A capital argentina é reconhecida por sua rica herança arquitetônica e cultural, com teatros, museus e uma forte tradição literária.
Apesar das instabilidades econômicas, a cidade mantém seu charme histórico e continua sendo um polo de excelência educacional e intelectual na América Latina.
Cidade do México, México (30º lugar): A capital mexicana, reconhecida por sua poderosa força cultural e história milenar, lidera entre as latino-americanas no ranking.
Culturalmente, a Cidade do México é repleta de sítios arqueológicos, museus, e conta com uma vibrante cena gastronômica e noturna. Em anos recentes, a metrópole também tem sido um centro financeiro e de inovação.