Tom Jobim estaria com 98 anos; relembre o legado do maestro brasileiro

Jobim internacionalizou a Bossa Nova e, com a ajuda de importantes artistas estadunidenses, a ligou ao jazz nos anos 1960 para criar uma nova sonoridade, de sucesso popular. 25 de janeiro é também o Dia Nacional desse gênero musical.
Desse modo, suas canções foram executadas por muitos cantores e instrumentistas internacionais desde o início da década de 1960. Ele também ganhou diversos prêmios importantes e popularizou o single 'Garota de Ipanema'.
Nascido na rua Conde de Bonfim, na Tijuca, no Rio de Janeiro, Antônio Carlos Jobim era filho de Jorge de Oliveira Jobim, escritor, diplomata, professor e jornalista. Além disso, sua mãe, Nilza Brasileiro de Almeida, era parcialmente descendente de indígenas do Nordeste do Brasil.
Quando Antônio ainda era bebê, seus pais se separaram e sua mãe mudou-se com os filhos (Antônio Carlos e sua irmã Helena Isaura) para Ipanema, bairro litorâneo que o compositor mais tarde celebraria em suas canções.
Com a morte do pai de Jobim, Nilza casou-se com Celso da Frota Pessoa, que incentivou a carreira do enteado. Foi ele quem deu a Antônio seu primeiro piano, despertando o interesse do jovem para a música.
As raízes musicais de Jobim foram inspiradas na obra de Pixinguinha, lendário músico e compositor que iniciou a música moderna brasileira na década de 1930.
A mãe de Jobim fundou uma escola onde ele começaria a ter aulas de piano. Foi quando conheceu Joachim Koellreutter, compositor alemão que viveu no Brasil e introduziu no país a composição atonal e dodecafônica.
Além disso, Jobim também foi influenciado pelos compositores franceses Claude Debussy e Maurice Ravel, e pelos brasileiros Ary Barroso e Heitor Villa-Lobos, que foi descrito como a 'influência musical mais importante' .
Os temas das músicas do artista falavam sobre amor, autodescoberta, traição, alegria e principalmente sobre os pássaros e as maravilhas naturais do Brasil, como a Mata Atlântica, personagens do folclore brasileiro e sua cidade natal, o Rio de Janeiro.
O início de tudo foi na década de 1940, quando passou a tocar piano em bares e casas noturnas do Rio de Janeiro. Na década seguinte, trabalhou como arranjador no Estúdio Continental, onde gravou 'Incerteza', interpretada por Mauricy Moura.
Jobim ganhou destaque no Brasil quando se associou ao poeta e diplomata Vinicius de Moraes para compor a música da peça 'Orfeu da Conceição' (1956). A música mais popular do espetáculo foi 'Se Todos Fossem Iguais A Você', que ganhou adaptação para o cinema.
Quando Moraes esteve em Montevidéu, Uruguai, trabalhando para o Itamaraty, surgiram mais três canções: 'A felicidade', 'Frevo' e 'O nosso amor'. João Gilberto, em 1958, gravou seu primeiro álbum com 'Desafinado' e 'Chega de Saudade', composições de Jobim.
O álbum foi um marco para o movimento musical brasileiro que seria conhecido como Bossa Nova. Assim, as harmonias sofisticadas de suas canções chamaram a atenção de músicos de jazz nos Estados Unidos, após sua primeira apresentação no Carnegie Hall, em 1962.
Na carreira de Jobim, o saxofonista de jazz estadunidense Stan Getz, o cantor brasileiro João Gilberto, e a então esposa de Gilberto, Astrud Gilberto foram importantes. Ainda mais nos álbuns Getz/Gilberto (1963) e Getz/Gilberto Vol. 2 (1964).
Jobim escreveu muitas das canções do disco que se tornou um dos álbuns de jazz mais vendidos de todos os tempos, e transformou Astrud Gilberto, que cantou em 'Garota de Ipanema' e 'Corcovado', em uma sensação internacional.
Na sequência, outra música do artista que encantou o mundo foi 'Águas de Março', na voz da brilhante Elis Regina. Eles se conheceram em 1974 na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e se uniram para criar o álbum “Elis e Tom”.
Jobim casou-se com Thereza Otero Hermanny em 15 de outubro de 1949 e teve dois filhos. O arquiteto e músico Paulo Jobim e a pintora Elizabeth 'Beth' Jobim. Seu segundo casamento foi em 1986, com Ana Beatriz Lontra, com quem teve João Francisco e Maria Luiza.
Daniel, filho de Paulo, seguiu o avô para se tornar pianista e compositor e cantou 'Garota de Ipanema' durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.
Tom Jobim foi homenageado pela Estação Primeira de Mangueira em 1992 com o enredo 'Se Todos Fossem Iguais a Você' O artista esteve no desfile, que resultou na 6ª colocação no Grupo Especial do carnaval carioca.
Em 1994, após terminar seu álbum 'Antônio Brasileiro', Jobim queixou-se de problemas urinários e foi submetido a uma operação em Nova York. Durante a recuperação, teve uma parada cardíaca causada por uma embolia pulmonar e morreu aos 67 anos.
Seu corpo foi sepultado no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, e é considerado como um dos compositores mais importantes do século XX. Ella Fitzgerald e Frank Sinatra destacaram as músicas do artista.