‘Mar de Plástico’ é visto do espaço; saiba onde fica

É o chamado “Mar de Plástico”, um vasto complexo que cobre 32 mil hectares entre El Ejido e Almería.
Ali, são produzidas anualmente cerca de 4 milhões de toneladas de alimentos, como pimentão, tomate, pepino, melão e melancia.
Desses, mais da metade é exportada, principalmente para a Alemanha, Reino Unido, França e Itália.
A produção movimenta cerca de US$ 5,1 bilhões por ano, representando 40% do PIB da região de Almería.
O sucesso agrícola da região de Almería começou no fim do século 19. 'De Almería saíam uvas e outros produtos muito cobiçados no Reino Unido porque eram cultivados de forma artesanal, em empresas familiares', explicou à BBC o historiador Andrés Sánchez Picón.
Por volta da década de 1950, o governo espanhol precisou encontrar soluções para enfrentar a aridez extrema da região, que tinha chuvas apenas 54 dias por ano.
Com investimentos em maquinários e a descoberta de aquíferos subterrâneos, a produção agrícola cresceu significativamente.
Além disso, novas técnicas foram adotadas, como a substituição de vidro por plástico — mais resistente aos ventos locais — e o uso da areia para reter umidade no solo.
Apesar do 'milagre econômico', o modelo gera questões graves. Uma delas é a superexploração da água, já que os aquíferos estão sendo consumidos mais rápido do que podem se recuperar.
Outro problema é a produção de cerca de 30 mil toneladas de resíduos plásticos por ano, que contribuem para a presença de microplásticos no meio ambiente.
Apesar de os produtores afirmarem que reciclam 100% do material, especialistas contestam, apontando falhas no controle dos resíduos.
No aspecto social, a situação também é contraditória. Embora El Ejido apresente baixo índice de desemprego, é uma das cidades com maior desigualdade da Espanha.
Estima-se que 60% da força de trabalho nas estufas seja composta por migrantes, em grande parte vindos do norte da África.
Muitos vivem em condições precárias, sem contratos formais, sem acesso a moradia adequada, água ou eletricidade, e enfrentam exploração laboral, discriminação e tensões raciais.
Assim, o “Mar de Plástico” é visto ao mesmo tempo como um exemplo de inovação agrícola capaz de alimentar boa parte da Europa e como um modelo de produção intensiva que gera graves impactos sociais e ambientais.
Ambientalistas e organizações sociais defendem a necessidade de uma transição para um modelo menos intensivo, mais sustentável e com melhores condições trabalhistas para garantir o futuro da região.