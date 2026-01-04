Cidade chinesa detém recorde de baixa temperatura: ovo congela assim que quebra

O recorde anterior era de -52,3ºC, registrado em 1969. Tambem nesse cidade chamada de Polo Norte da China
Para mostrar o quanto estava frio, uma repórter da emissora estatal CCTV gravou um vídeo em que quebra um ovo e o coloca do lado de fora de uma pá.
O ovo congela em segundos diante da câmera!
O vídeo logo tomou conta das redes sociais e muita gente ficou chocada ao ver o ovo congelando tão rapidamente!
O jornal China Daily diz que Mohe é considerada a cidade mais fria da China.
A cidade, que tem pouco mais de 83 mil habitantes, fica na província de Heilongjiang e faz fronteira com a Rússia, um dos lugares mais frios do mundo.
Por conta do frio extremo, o lugar atrai turistas o ano todo que vão atrás de parques de gelo e pista de esqui.
A cidade inclusive já sediou maratonas de inverno.
É comum que a cidade registre uma temperatura média na casa dos -15ºC.
Nas redes, um morador relatou que sentiu as mãos dormentes apenas 10 segundos depois de sair na rua!
Ele contou que, por conta da neblina, “não se consegue ver ninguém”.
Mesmo com os os meios de comunicação alertando para as ondas de frio extremo, cidades como Pequim sempre ficam com as ruas lotadas de pessoas para eventos festivos. Foi assim ao comemorar o Ano Novo Chinês.
Uma mulher relatou à agência Nikkei de Notícias que estava tão frio que as orelhas delas “doíam como se estivessem sendo arrancadas”.
A Administração Meteorológica da Coreia do Sul chegou a emitir um alerta alertando as pessoas para o perigo de congelamento nas ruas.
As temperaturas chegam a -16°C em Seul e -25°C no condado de Cheorwon, perto da fronteira com a Coreia do Norte, nos momentos mais gelados.