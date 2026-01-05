Galeria Árvore “do ouro” absorve partículas do mineral pela raiz na Austrália Para surpresa geral, o ouro 'nasce' nas árvores da Austrália. É o que garantem os cientistas da Organização de Pesquisa Científica e Industrial de Commonwealth, em um estudo publicado na revista 'Nature Communications'. Por Flipar

Sydney Oats/Wikimedia Commons