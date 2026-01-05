Entretenimento

Cantores-pianistas que marcam gerações — ontem e hoje

Alguns artistas que brilham como cantores também se destacam ao piano — talento que atravessa gerações. A seleção reúne nomes atuais e lendas já falecidas que marcaram a música com essa dupla habilidade artística.

Por Flipar
Divulgação

Lady Gaga: nascida em 28/03/1986, a artista de Nova York começou a tocar piano aos quatro anos e compôs sua primeira balada ainda na adolescência — habilidade que mais tarde levou para sucessos como “Speechless” e “Million Reasons”, peças marcadas pelo uso do instrumento.

Reprodução/Youtube

Alicia Keys: nascida em 25/01/1981, a artista natural de Nova York começou a estudar piano clássico aos sete anos e compôs sua primeira canção, “Butterflyz”, aos 14 - música que incluiu em seu primeiro álbum.

Reprodução do Instagram @aliciakeys

Benito di Paula aprendeu piano ainda jovem e fez do instrumento a base de seu estilo, que mistura samba tradicional com harmonias mais jazzísticas. Seu toque característico ao teclado ajudou a definir a sonoridade única do “samba-joia”, presente em sucessos como “Retalhos de Cetim”.

- Flickr Leandro Almeida

Billy Joel, que começou a estudar piano na infância, sempre teve o instrumento como eixo central de sua criação — de baladas a rock. Seu domínio técnico e sensibilidade ao teclado moldaram clássicos como “Piano Man”, consolidando-o como um dos maiores pianistas da música pop.

Reprodução do Instagram @billyjoel

Bob Dylan, embora mais associado ao violão e à gaita, também toca piano desde jovem e o utiliza em fases específicas da carreira. O instrumento aparece em gravações e turnês, influenciando arranjos mais intimistas e reforçando seu caráter multifacetado como compositor.

Flickr Blog Voluntario

Chris Martin toca piano desde a juventude e fez do instrumento a espinha dorsal do som do Coldplay, aparecendo em hits como “Clocks” e “The Scientist”. Seu estilo melódico ao teclado molda a identidade emocional da banda, criando bases harmônicas simples, porém muito marcantes.

Reprodução do X @concertleaks

Diana Krall, pianista desde os 4 anos, construiu sua carreira no jazz a partir do instrumento, estudando formalmente e desenvolvendo técnica refinada. Seu piano é marca registrada de seus arranjos intimistas, sustentando a fusão entre voz suave e harmonias sofisticadas.

Reprodução do Flickr Blog Voluntarios

Elton John toca piano desde os 4 anos e recebeu formação clássica antes de mergulhar no pop e no rock. O instrumento é o centro de sua identidade artística, guiando arranjos enérgicos e performances marcantes ao longo de mais de cinco décadas.

Reprodução do Instagram @eltonjohn

Guilherme Arantes começou no piano ainda criança e fez do instrumento o eixo central de sua obra, compondo grande parte de seus sucessos ao teclado. Seu estilo mistura baladas pop, harmonias elaboradas e influência da música clássica, sempre guiado pelo piano como protagonista.

Reprodução do Instagram @guilhermearantesoficial

Ivan Lins toca piano desde cedo e encontrou no instrumento a base de sua linguagem musical, marcada por harmonias ricas e construção melódica sofisticada. Suas composições, muitas criadas diretamente ao teclado, tornaram-se referência na MPB e no jazz internacional.

Reprodução do Instagram @ivanlinsoficial

Marcos Valle aprendeu piano ainda jovem e utilizou o instrumento para moldar sua sonoridade, unindo bossa nova, pop e influências do jazz. Muitas de suas composições nasceram ao teclado, onde ele desenvolveu a estética moderna e melódica que marcou sua carreira.

Reprodução do Instagram @marcosvalle_oficial

Milton Nascimento toca piano desde jovem e usa o instrumento como apoio para compor melodias e harmonias que marcaram sua obra. Ao teclado, estruturou canções emblemáticas do Clube da Esquina, unindo experimentação e sensibilidade em seu processo criativo.

Reprodução do Instagram @miltonbitucanascimento

Norah Jones toca piano desde a infância, influenciada pela formação jazzística e pelo ambiente musical em casa. O instrumento sustenta sua estética suave e introspectiva, guiando arranjos que combinam jazz, soul e folk em sua discografia.

Reprodução do Instagram @norahjones

Paul McCartney toca piano desde a juventude e usou o instrumento em clássicos dos Beatles, como “Let It Be” e “Hey Jude”. Ao teclado, desenvolveu harmonias marcantes e consolidou sua versatilidade como compositor ao longo de toda a carreira.

- Reprodução do Instagram @paulmccartney

John Lennon tocava piano desde cedo e usou o instrumento para compor algumas de suas canções mais emblemáticas, como “Imagine”. No teclado, explorou harmonias simples e emocionais que marcaram sua fase solo e ampliaram sua expressividade como compositor.

Domínio público/Wikimédia Commons

Stevie Wonder — Gênio do soul e do pop, é pianista virtuoso desde a infância, unindo técnica, improviso e forte musicalidade. Sua mistura de piano, voz e arranjos eletrônicos redefiniu a Motown e influenciou gerações.

- Reprodução do Youtube Canal Casio Music Gear

Aretha Franklin â?? Ãcone absoluto do soul, Aretha cresceu tocando piano na igreja e levou essa habilidade para suas gravaÃ§Ãµes, marcadas por emoÃ§Ã£o e forÃ§a vocal. Seu domÃ­nio do instrumento ajudou a moldar arranjos que se tornaram referÃªncia na mÃºsica americana.

- ReproduÃ§Ã£o do Instagram @arethafranklin

Ray Charles â?? Pioneiro do soul, uniu piano explosivo e vocal emotivo para criar uma sonoridade revolucionÃ¡ria. Seu estilo, que mesclava gospel, blues e jazz, transformou o instrumento em extensÃ£o direta de sua expressÃ£o artÃ­stica.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @official.raycharles

Sérgio Mendes — Referência mundial da música brasileira, usa o piano para conduzir a mistura de ritmos que marcou sua carreira. Com arranjos precisos e swing natural, levou o som brasileiro a plateias internacionais por décadas.

Arquivo Nacional

Tom Jobim — Maestro da bossa nova, usava o piano para criar harmonias elegantes que redefiniram a música brasileira. Seu toque suave e inventivo moldou clássicos eternos e influenciou músicos no mundo inteiro.

Reprodução do Youtube Canal RSI Musica

Prince — Multi-instrumentista brilhante, Prince usava o piano como base criativa para compor e explorar novas sonoridades. No palco e no estúdio, o instrumento guiou sua fusão única de funk, pop e rock, reforçando seu status de artista inovador.

Reprodução de vídeo Youtube

Freddie Mercury — Vocalista lendário do Queen, usava o piano como ferramenta central de composição em clássicos como “Bohemian Rhapsody” e “Somebody to Love”. Seu estilo unia força dramática e sensibilidade melódica, marcando de vez o rock.

Reprodução de vídeo YouTube

Eduardo Dussek — Cantor e compositor irreverente, usa o piano como base para humor, teatralidade e refinamento musical. Suas canções combinam crítica, ironia e melodias marcantes, sempre sustentadas por seu toque expressivo no instrumento.

Eduardo Dussek - Instagram

Liberace — Showman inesquecível, transformou o piano em espetáculo com técnica sólida e beleza cênica. Seu estilo exuberante unia virtuosismo, humor e glamour, fazendo dele um dos pianistas mais populares do século XX.

Allan warren wikimedia commons

Veja Mais