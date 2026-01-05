Educação Mais de um milhão de livros: com estantes até o teto, Tianjin tem a mais incrível biblioteca do mundo No coração de Tianjin, um megalômano monumento aos livros e inaugurado no fim de 2017 atrai fãs da literatura e da arquitetura. A Biblioteca de Tianjin se tornou um espetáculo, com um imenso “olho” iluminado no átrio central e que observa e acolhe visitantes. Assim, abre caminho para uma jornada que mistura leitura e deslumbramento. Um ícone global que une cultura, design e imaginação. Por Flipar

divulgação /MVRDV