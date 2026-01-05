Estudo confirma presença humana nas Cataratas do Iguaçu há seis mil anos

A descoberta é resultado de um estudo abrangente em nove sítios arqueológicos. Os pesquisadores coletaram e dataram artefatos encontrados em locais como a ilha San Martín e em áreas entre o Circuito Inferior e o Puerto Macuco.
Essa pesquisa revela a profunda história de ocupação humana nessa região que hoje marca a fronteira entre Brasil e Argentina. O Parque Nacional do Iguaçu, afinal, é um dos principais monumentos do Brasil e, inclusive, parada recomendada a visitantes ilustres.
Em junho de 2025, aliás, a princesa Kako, do Japão, esteve no Brasil a convite do governo federal e, entre outros lugares, passou pelas famosas Cataratas.
Em 2024, o parque alcanÃ§ou a marca de 1.893.116 visitantes - a terceira maior de sua histÃ³ria, ficando atrÃ¡s de 2019, quando recebeu 2.020.358 pessoas, e de 2018, quando 1.895.501 visitantes viram as cataratas.
Atores da novela 'Vale Tudo', remake que está em cartaz na Globo, fizeram gravações em Foz no Iguaçu antes da estreia da novela e se encantaram. “Primeiro dia de gravação e já fomos presenteados com essa paisagem e pôr do sol!”, escreveu Cauã Reymond na ocasião.
Recentemente, a influenciadora, ex-BBB e atriz Jade Picon também esteve nas Cataratas do Iguaçu. Cheia de estilo, ela apareceu com uma elegante roupa de frio condizente com o clima no sul do Brasil.
Ele foi a Foz do Iguaçu para a gravação do filme “Cinco Júlias” e aproveitou para apreciar a maravilha das cataratas, uma das paisagens mais belas do planeta.
A cidade de Foz do Iguaçu, que fez 111 anos em 10/6/2025, fica a 643 km da capital Curitiba, ela ocupa 617 km² e tem cerca de 286 mil habitantes. Pesquisas arqueológicas revelaram vestígios de presença humana na região em 6.000 a.C.
A região se desenvolveu com exploração de erva-mate e madeira. Hoje, é um dos municípios com maior diversidade cultural do país, abrigando mais de 70 grupos étnicos. Entre eles, italianos, alemães, argentinos, paraguaios, chineses, ucranianos, japoneses e libaneses. A cidade tem espaços para diversos tipos de estilo de vida e crenças.
A cidade é muito procurada para turismo devido justamente ao seu maior marco: o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as famosas cataratas.
Os visitantes têm acesso a passarelas que permitem visualizar paisagens deslumbrantes das quedas d'água.
Muitos gostam de fazer os passeios de barco, perto das quedas d'água, que seguem uma série de normas de segurança.
Curiosamente, pessoas costumam jogar moedas nas catararas e de tempos em tempos bombeiros fazem uma retirada. Em junho de 2023, 158 quilos de moedas foram recolhidos nas águas, em áreas rasas.
A operação, com uso de rapel, foi realizada porque as moedas são consideradas nocivas ao meio ambiente. A administração do parque e órgãos ambientais alertam que não se deve jogar moedas por que elas liberam metais pesados que prejudicam plantas e animais.
Havia moedas de diversos valores e de vários países. Muitas já deterioradas. As que puderam ser aproveitadas valeram, ao todo, R$ 3 mil. E esse valor foi destinado à compra de mudas da Mata Atlântica.
As Cataratas do Iguaçu foram descobertas em 31/1/1542 pelo conquistador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Imagine o seu assombro ao perceber as gigantescas quedas d'água que viriam a se tornar um marco da natureza no planeta!
O complexo tem 275 cachoeiras ao longo de 2,7 km do rio Iguaçu. A maioria das quedas fica na faixa de 64 metros de altura. Elas despejam 1,3 milhão de litros por segundo!
A incidência da luz solar na água em forte impacto cria arco-íris que embeleza ainda mais a paisagem.
A Garganta do Diabo, uma queda em forma de U, tem 82 metros de altura e é a catarata mais impressionante. Ela marca a fronteira entre Brasil e Argentina.
As quedas podem ser alcançadas, principalmente, a partir de duas cidades dos dois lados das cataratas: Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, no Brasil, e Puerto Iguazú, na província de Misiones, Argentina.
As Cataratas ficam na região que abrange, ainda, outro país: o Paraguai (município de Ciudad del Este). É a principal fronteira da América do Sul em termos de circulação de pessoas e relações internacionais.
O Marco da Tríplice Fronteira do Iguaçu é, por si só, um ponto turístico muito visitado e fica numa região densamente povoada.
No lado argentino, muitos vão até as cataratas no Trem Ecológico, que percorre 14 km, durante 25 minutos. Dez minutos da estação central até a estação Cataratas e depois 15 minutos até a Garganta do Diabo.
Há dois aeroportos internacionais que recebem turistas interessados em visitar as Cataratas do Iguaçu.
O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas tem um terminal operado por uma concessionária desde 2021 - o Grupo CCR - com contrato de 30 anos.
O outro é o Aeroporto Internacional Cataratas del Iguazú, na cidade de Puerto Iguazú. Entre as companhias aéreas locais está a Aerolíneas Argentinas, com rotas para o Rio de Janeiro.
Os parques do Iguaçu também abrigam uma fauna diversificada, formada por mamíferos, belas aves (foto), répteis, anfíbios, peixes e pelo menos 800 tipos de invertebrados.
Os quatis podem chegar perto dos visitantes quando as pessoas oferecem alimentos para eles, mas são selvagens e podem causar ferimentos. Por isso, a orientação é não interagir com esses animais.
Placas advertem para que as pessoas não alimentem os quatis. Com isso, elas evitam a aproximação dos animais.