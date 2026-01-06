Celebridades e TV Iza e João Vitor Silva passam o Réveillon juntos no Rio de Janeiro O ator João Vitor Silva e a cantora Iza passaram a virada de 2025 para 2026 juntos em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os dois foram vistos de mãos dadas por hóspedes e em registros que circularam nas redes sociais durante a estadia no Copacabana Palace. Por Flipar

Reproção Youtube; Wikimedia Commons / Harald Krichel