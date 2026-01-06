Iza e João Vitor Silva passam o Réveillon juntos no Rio de Janeiro

De acordo com o portal Leo Dias, o clima era de romance: eles estariam hospedados no hotel desde os últimos dias de 2025 e teriam trocado beijos na piscina da área VIP.
Após a repercussão do flagra, um comentário antigo de João Vitor nas redes sociais começou a circular na internet.
Na época em que a cantora fez uma participação especial na novela “Garota do Momento”, da TV Globo, o ator, que também integrava o elenco, lamentou não ter se encontrado com ela nas gravações. “Ah, bem no dia que o Ronaldo não estava…”, escreveu.
Nascido em 9 de maio de 1996, no Rio de Janeiro, João Vitor Silva foi criado no Morro Santa Marta.
Caçula de dez irmãos, teve a carreira acompanhada de perto pela mãe até os 18 anos. Ele estreou ainda criança na TV Globo, em 2003, com uma participação na novela 'Kubanacan”.
Ficou conhecido nacionalmente ao atuar como Pedrinho e, posteriormente, como Curupira em uma produção baseada na obra de Monteiro Lobato. A série, exibida entre 2004 e 2006, explorava o folclore brasileiro através das aventuras de Narizinho, Emília, Visconde de Sabugosa e outros personagens no Sítio da Vó Benta.
Em 2007, atuou em 'Malhação” como Goiaba e venceu a primeira edição da “Dancinha dos Famosos”.
Em 2008, foi para a Record, onde participou de novelas como “Chamas da Vida', “Poder Paralelo', “José do Egito' e “Milagres de Jesus'.
De volta à Globo em 2015, destacou-se como Bruno em “Verdades Secretas”, papel que voltou a interpretar em “Verdades Secretas II”, em 2021.
Em seguida, ele participou das novelas “A Lei do Amor”, como Hércules Leitão (jovem), e “Rock Story”, onde viveu Tom.
A partir de 2018, integrou o elenco da série “Impuros', da Disney+, na qual interpretou Afonso da Silva, o Tabuada, durante cinco temporadas. Ambientada nos anos 1990, a produção acompanha a ascensão de Evandro do Dendê no tráfico de drogas e o embate com o policial federal Morello.
Nos anos seguintes, João Vitor participou de “Sob Pressão”, “Os Últimos Dias de Gilda”, “Fim”, “Os Outros” e da série “Raul Seixas: Eu Sou”.
Em 2024, retornou às novelas da Globo como Ronaldo em “Garota do Momento”, um publicitário da agência Hi-Fi Propaganda, filho de Raimundo e irmão do protagonista Beto, que vive um amor secreto e inseguro por Bia.
No cinema, atua desde a infância. Seu primeiro filme foi “Zuzu Angel” em 2006. Depois, integrou o elenco de produções como “O Guerreiro Didi e a Ninja Lili”, “Heleno” e “Encantados”.
Em 2025, participou de “O Agente Secreto', dirigido por Kléber Mendonça Filho, no papel de Haroldo. O longa venceu o Critics Choice Awards 2025 na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira.
Entre 2015 e 2024, João Vitor namorou a atriz Mariana Molina.