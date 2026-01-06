Barbie: origem, impacto cultural e edições comemorativas

Apresentada oficialmente em março de 1959, a primeira Barbie usava um maiô listrado em preto e branco, tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo e foi lançada nas versões loira platinada e morena. Comercializada como um “modelo de moda para adolescentes”, suas roupas foram criadas por Charlotte Johnson, da Mattel. As primeiras unidades foram fabricadas no Japão, com vestimentas costuradas à mão, e cerca de 350 mil bonecas foram vendidas apenas no primeiro ano.