Animais Ninho de ave sob risco de extinção é descoberto com vários ovos azuis Pesquisadores australianos encontraram recentemente um ninho com nove ovos de emu costeiro na cor azul-turquesa numa floresta estadual de Nova Gales do Sul, no sudoeste do país. A espécie é ameaçada de extinção, o que tornou a descoberta um ótimo sinal para os biólogos que tentam preservar esses animais. Por Flipar

Divulgação/NSW Government