Marilyn Manson: com trajetória marcada por controvérsias, cantor completa 57 anos

O cantor Marilyn Manson completou 57 anos no dia 5 de janeiro de 2026. A seguir, o Flipar mostra a trajetória do polêmico roqueiro.

Brian Hugh Warner, que adotou o nome artístico de Marilyn Manson, tem um percurso profissional marcado por provocação estética, excentricidade e confrontos culturais em uma carreira musical de mais de três décadas.

Nascido em 1969, em Canton, no estado americano de Ohio, ele construiu uma persona artística que desafiou valores conservadores e explorou temas como religião, violência, identidade e hipocrisia social, tornando-se uma das figuras mais controversas e reconhecíveis do rock contemporâneo.

Antes da fama, ele trabalhou como jornalista musical na Flórida, experiência que contribuiu para sua visão crítica sobre a indústria do entretenimento e a cultura de celebridades.

No início dos anos 1990, formou a banda Marilyn Manson and the Spooky Kids, adotando um nome que mesclava o glamour da atriz Marilyn Monroe com a violência associada ao criminoso Charles Manson, um conceito que sintetizava sua proposta de contrastes extremos.

A banda rapidamente chamou atenção no circuito alternativo, especialmente após o apoio do músico Trent Reznor, do Nine Inch Nails, que produziu os primeiros lançamentos do grupo.

O sucesso comercial veio em meados da década de 1990, com álbuns que redefiniram os limites dos subgêneros shock rock e do metal industrial.

Discos como “Antichrist Superstar” e “Mechanical Animals” não apenas alcançaram altas posições nas paradas, como também transformaram Marilyn Manson em um fenômeno cultural.

Seus shows teatrais, o visual andrógino e os discursos provocativos renderam aclamação de fãs e duras críticas de grupos religiosos e políticos, especialmente nos Estados Unidos, onde o artista se tornou alvo frequente de debates sobre censura, moralidade e liberdade de expressão.

Ao longo dos anos 2000, Manson seguiu lançando trabalhos que refletiam mudanças musicais e pessoais.

Álbuns como “Holy Wood”, “The Golden Age of Grotesque”,“Eat Me” e “Drink Me” mostraram um artista disposto a dialogar com diferentes influências, do glam rock ao gótico, mantendo o tom sombrio e introspectivo.

Paralelamente à música, ele também investiu em outras áreas criativas, como artes visuais, literatura e atuação.

Manson participou de filmes e séries de televisão e publicando uma autobiografia que ajudou a ampliar o entendimento de sua construção artística.

A vida pessoal de Marilyn Manson sempre despertou atenção intensa da mídia. Relacionamentos com figuras conhecidas do cinema e da moda, como as atrizes Dita Von Teese e Evan Rachel Wood, contribuíram para sua presença constante no noticiário cultural.

Nos últimos anos, sua imagem pública passou por um período de forte desgaste em meio a acusações graves feitas por ex-parceiras, o que resultou em processos judiciais, rompimentos profissionais e uma pausa significativa em sua carreira musical.

Manson negou as acusações e parte dos casos foi encerrada ou arquivada, enquanto outros seguiram tramitando, mantendo seu nome envolvido em debates complexos sobre comportamento, poder e responsabilidade no meio artístico.

Mesmo diante das controvérsias, a influência de Marilyn Manson sobre gerações de artistas e fãs permanece evidente.

Sua obra ajudou a moldar a estética e a sonoridade do rock industrial e alternativo, além de abrir espaço para discussões mais amplas sobre transgressão artística e limites culturais.

