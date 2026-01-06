Celebridades e TV

Maria Fernanda Cândido revela: ‘casada três vezes’ com o mesmo homem

Maria Fernanda Cândido é casada há 20 anos com o empresário Petrit Spahija, com quem tem dois filhos: Tomás. nascido em 2006 e Nicolás, nascido em 2008. Atualmente, a família mora na França, onde a atriz se mudou para acompanhar o marido, que precisou retornar ao seu país de origem.

Discreta sobre a vida pessoal, a atriz fez uma rara declaração sobre o casamento e trajetória duradoura do casal.

Ela disse: 'A nossa experiência se renovou ao longo de duas décadas. Poderia dizer que, dentro desse tempo, me casei três vezes com o mesmo homem. E aí é engraçado porque, dessa maneira, a paixão reacende, de novo e de novo. É uma relação que se recicla, a gente continua com a mesma parceria. Mas nada é fácil“.

Sobre a diferença cultural entre França e Brasil, comentou: É difícil para mim. Vou dar um exemplo: gosto de chegar a uma boulangerie e dar bom dia, puxar papo com a dona, elogiar as tortas de morango… Isso é considerado quase uma ofensa, um desrespeito com quem está esperando para ser atendido“.

Saiba a trajetória dessa atriz que conquistou admiração e prestigio não apenas no Brasil, mas também em Hollywood, participando de grandes produções.

Maria Fernanda Cândido nasceu em Londrina, no Paraná. Ela é descendente de italianos.

Quando Maria Fernanda tinha apenas 4 anos de idade, sua família se mudou para Curitiba. Aos 12 anos, ela foi morar em São Paulo.

Aos 14, Cândido foi 'descoberta' por uma vizinha e virou modelo internacional. Com 15, por exemplo, ela já desfilava em Paris e Nova York, para grandes marcas.

Em 1994, ano em que completou 20 anos, Maria Fernanda ingressou no curso de terapia ocupacional, mas precisou trancar no terceiro ano por conta de sua agenda como modelo e depois como atriz.

Por isso, ela só se formou em 2003. Por outro lado, Fernanda já havia concluído , em 1996, em um curso de cinema e televisão.

Falando em televisão, ela ingressou na área em 1997, gravando a abertura da novela 'A Indomada', na Globo.

No mesmo ano, participou de sua primeira peça de teatro: 'Anchieta, Nossa História'. Depois, participou de algumas novelas do SBT e na Band.

Sua carreira mudou radicalmente em 1999, quando participou da novela 'Terra Nostra', da Globo. A obra foi até 2000, mas até hoje é lembrada pelos internautas.

Em 2000, foi eleita a mulher mais bonita do Século, em uma votação promovida pelo

Fernanda chegou a ser comparada a Sophia Loren (foto) quando esta era jovem.

Ainda naquele ano, ela ganhou vários prêmios e acabou sendo convidada para ser protagonista da novela 'Aquarela do Brasil'.

Assim, aos poucos ela foi deixando a carreira de modelo e investindo nas artes cênicas.

A beleza, o talento, o charme, a facilidade em falar italiano e, principalmente, a competência dela a fizeram ser convidada para participar de vários filmes italianos, como 'Il Traditore' (2019) e 'Bastardi a Mano Armata' (2021).

Já em 2023, atuou no francês 'Les Chambres des Merveilles'.

Em 2022, Maria Fernanda Cândido participou de 'Animais Fantásticos: Segredos de Dumbledore', uma continuação da saga Harry Potter.

No Brasil, um trabalho recente de sucesso dela foi na novela 'A Força do Querer', de 2017, na Rede Globo. No mesmo ano e na mesma emissora, participou da série 'Dois Irmãos'.

A estrelou o filme 'O Agente Secreto', ao lado de Wagner Moura, produção que foi selecionada para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar na categoria Melhor Filme Internacional.

