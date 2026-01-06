Herdeiros faturam fortunas de famosos que continuam ‘rendendo’ após a morte

O músico inglês George Harrison foi guitarrista dos Beatles, uma das maiores bandas de todos os tempos. Ele morreu em 2001, vítima de câncer de pulmão, aos 58 anos. Em 2022, seus herdeiros arrecadaram 12 milhões de dólares.
Outro ex-beatle, John Lennon, assassinado em 1980 aos 40 anos, rendeu 16 milhões de dólares em 2022.
O cantor mexicano Juan Gabriel, morto em 2016, aos 66 anos, vítima de infarto, rendeu aos herdeiros 23 milhões de dólares.
O cartunista americano Charles Schulz morreu aos 77 anos, em 2000, vítima de infarto. O seu personagem mais famoso é o cão Snoopy, da raça beagle. Em 2022, seus trabalhos e sua imagem deixaram 24 milhões de dólares.
O americano Jeff Porcaro, eternizado como baterista da banda Toto, faleceu em 1992, aos 38 anos, após parada cardíaca. Em 2022, os herdeiros receberam 25 milhões de dólares.
Dr Seuss, pseudônimo de Theodor Seuss Geisel,foi autor de vários livros e personagens infantis, como o Grinch. Ele morreu em 1991, aos 87 anos, vítima de câncer. Em 2022, suas obras deram 32 milhões de dólares.
O cantor e compositor canadense Leonard Cohen morreu em 2016, aos 82 anos, após cair da cama enquanto dormia. O artista compôs várias músicas famosas como 'Hallelujah'. Seus herdeiros arrecadaram 55 milhões de dólares.
Michael Jackson, um dos maiores cantores, compositores e dançarinos do mundo,morreu em 2009, aos 50 anos, vítima de parada cardíaca. Herdeiros de Michael arrecadaram 75 milhões de dólares em 2022.
O cantor e compositor americano James Brown faleceu no Natal de 2006, aos 73 anos, vítima de pneumonia. Mesmo 16 anos depois, seu nome arrecadou 100 milhões de dólares.
Elvis Presley, que também foi exímio dançarino, morreu em 1977, aos 42 anos, vítima de parada cardíaca. Em 2022, seus herdeiros ganharam 110 milhões de dólares.
Elvis é autor de vários sucessos que você certamente já ouviu, como 'Love me tender', 'Can't help falling in love', 'Suspicious minds' e 'Baby cruel'. Ele também foi ator e militar. E ainda há quem diga que ele não morreu....
David Bowie, que foi cantor e compositor, faleceu em 2016, aos 69 anos, vítima de câncer de fígado, em sua própria casa, em Nova York. Em 2022, seus herdeiros embolsaram 250 milhões de dólares,
David ficou conhecido como 'Camaleão do Rock' e era ótimo em vários instrumentos, como guitarra, piano, teclado e percussão. É autor de várias canções famosas, como 'Magic dance'.
O jogador americano de basquete Kobe Bryant faleceu em janeiro de 2020, vítima de acidente com helicóptero, nas proximidades de Los Angeles. Em 2022, seu nome rendeu 400 milhões de dólares.
Um dos maiores jogadores da história, Kobe ganhou duas Olimpíadas com os EUA. Ele foi profissional de 1996 a 2016, sempre pelo Los Angeles Lakers. Em 2006, fez 81 pontos num só jogo, o segundo recorde da história.
John Ronald Reuel Tolkien, consagrado como J.R.R. Tolkien. Ele foi autor de livros como 'O hobbit', 'O Silmarillion,' e 'O Senhor dos Anéis', além de obras publicadas após sua morte. Em 2021, foi lançada 'A Natureza da Terra-Média'.
Tolkien nasceu na África do Sul e faleceu em 1973, aos 81 anos, vítima de infecção no peito. Ele também foi professor universitário, poeta, militar e filólogo. Em 2022, arrecadou 500 milhões de dólares,