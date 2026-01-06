Entretenimento Por que o Beto Carrero World foi eleito o segundo melhor parque temático do mundo; ganhou até da Disney A Travellers’ Choice Awards 2025, premiação organizada pela plataforma internacional de turismo Tripadvisor, elegeu o Beto Carrero World como o segundo melhor parque temático do mundo. Ficou atrás apenas do Ferrari World Yas Island, de Abu Dhabi, na categoria parques aquáticos e de diversões. Por Flipar

HVL/Wikimédia Commons