Alegre e contagiante, frevo tem título de patrimônio da Humanidade

A dança, então, possui duas formas. Quando a multidão dança, ou quando os passistas realizam os passos mais difíceis, de forma acrobática durante o percurso. O frevo possui mais de 120 passos catalogados. A origem do nome vem de vem de ferver, por sua corruptela, frever, que passou a designar: efervescência, agitação, confusão, rebuliço; apertão nas reuniões de grande massa popular no seu vai e vem em direções opostas.