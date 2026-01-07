Menino perde parte do dedo após ataque de piranha

Segundo o boletim de ocorrência feito pela mãe, o menino estava acompanhado do padrinho quando foi mordido no início da noite de domingo. O ataque resultou na perda de parte do dedão do pé direito. A família afirma que o local não contava com salva-vidas.
Além disso, não havia atendimento médico, fiscalização ou placas de alerta sobre a presença de peixes que oferecem risco aos banhistas. Após o acidente, a criança foi levada ao hospital da cidade. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para apuração.
A fauna marinha brasileira é destaque pela sua variedade de peixes e animais - não só os pequenos como a piranha. Alguns peixes de água doce são bem grandes e chamam atenção. Veja quais são os maiores e relembre a história do youtuber que pescou um gigantesco.
Bicuda: esse peixe chega a 1m de comprimento e pode pesar até cinco quilos. Seu corpo é alongado e sua boca, pontuda. Costuma ser bem veloz e saltar para fora d’água para se alimentar.
Dourado: natural das bacias dos rios São Francisco e Paraná, o dourado pode atingir mais de 25 kg e alcançar 1m de comprimento. Ele também se alimenta de peixes menores.
Tambaqui: o tambaqui vive na região norte do Brasil e em alguns estados do centro do país, como Mato Grosso, Goiás, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Pode atingir até 1 m e pesar 30 kg.
Cachara: esse peixe tem uma cabeça achatada e o corpo alongado. É considerado um peixe de grande porte que pode atingir 1,2 m de comprimento e pesar até 20 kg. É encontrado nos estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Pirarara: encontrado nas bacias dos rios Araguaia, Tocantins e Amazonas, o pirarara pode atingir 1,5 m de comprimento e pesar até 60 kg! Ele é onívoro e se alimenta de frutas, sementes e peixes menores.
Jaú: assim como o pirarara, pode atingir 1,5 m de comprimento, mas a diferença está no peso: pode chegar a 100 kg! Ele se alimenta de outros peixes, gosta de viver em rios cheios e se esconder em pedras submersas.
Poraquê: é uma espécie de peixe elétrico encontrada nas águas da região amazônica. Ele consegue atingir até 2 m de comprimento, mas pesa pouco, até 20 kg. Quando se sente ameaçado, ele pode desferir cargas elétricas de até 600 volts de potência! Melhor manter distância…
Piraíba: é um tipo de peixe que costuma ser associado com tubarões, dada a sua semelhança física com esse animal. Pode atingir até 2,5 m de comprimento e pesar incríveis 300 kg! Por conta da pesca predatória, contudo, é raro encontrar exemplares tão grandes.
Pirarucu: finalmente, o campeão dos peixões do Brasil é o famoso Pirarucu! Podendo atingir até 3m de comprimento e 220 kg o pirarucu não só é considerado o maior peixe de água doce do Brasil, como também do mundo!
Naturalmente, eles podem ser encontrados nos rios da bacia Amazônica, geralmente em águas calmas e rasas e se alimentam de peixes como cascudo, pescada e tucunaré.
A exemplo da Paraíba, os “pirarucus gigantes” são cada vez mais raros de serem encontrados, principalmente por conta da pesca predatória.
Em maio de 2023, bombou na web o vídeo de um youtuber brasileiro que se deparou com um pirarucu gigante. Fabio Fregona, o Baca, passou por uma saga que durou 20 minutos para pescar um animal de quase 2,5 metros e mais de 130 quilos.
Ele estava sozinho, num barco pequeno. As imagens foram gravadas em um rio da Amazônia, em Rondônia. Segundo Baca, essa foi a “maior batalha' de sua vida.