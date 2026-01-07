Galeria Jesse e Shurastey: Filme reúne aventuras de tutor e cão fiel que morreram juntos em acidente 'Minha Vida com Shurastey' retrata a jornada real de Jesse Koz, um viajante ao lado de seu golden retriever rumo ao Alasca. A dupla comoveu o Brasil ao sofrer um acidente fatal a bordo de um Fusca 1978 nos Estados Unidos. O filme já está em produção e tem estreia prevista para 2026. Por Flipar

Divulgação