Jesse e Shurastey: Filme reúne aventuras de tutor e cão fiel que morreram juntos em acidente

As gravações, por sinal, começaram em novembro de 2025, com destaque para locações em Santa Catarina. A coprodução é da Warner Bros. Discovery com distribuição da Paris Filmes. Além do Brasil, cenas serão rodadas na Argentina e nos Estados Unidos.
O roteiro conta com colaboração de Zizo Asnis, autor de 'Minha Jornada com Shurastey'. A obra literária serviu como base para a adaptação cinematográfica. A narrativa acompanha Jesse desde a infância até sua decisão de viajar em 2017.
Nicolas Prattes dará vida a Jesse Koz no longa. O ator já participou de produções como 'Malhação' e 'Todas as Flores'. Apesar da tragédia, o filme busca inspirar o público com a força da amizade e da aventura.
'O longa é uma celebração a Jesse e a Shurastey, relembrando as aventuras pelas estradas. É um filme que fala sobre o poder da amizade e da importância de correr atrás dos sonhos. Espero que as pessoas amem e se apaixonem', disse o diretor Diego Freitas, também responsável pelo recente 'Caramelo'.
Koz e Shurastey faziam sucesso nas redes sociais e até em sites de viagens. A morte da dupla inseparável ocorreu em 23 de maio de 2022 quando já se aproximava o roteiro final da grande aventura.
Dias depois do acidente, uma 'fusqueata' — carreata de fuscas — foi realizada em vários lugares em homenagem à dupla. Pessoas que acompanhavam as aventuras de Jesse e Shurastey nas redes se reuniram numa celebração à memória dos dois.
O acidente foi na cidade de Portland, no estado do Oregon, no Noroeste dos Estados Unidos. Jesse tentou fugir de um engarrafamento, mas perdeu o controle do carro e foi para o outro lado da pista, batendo em um Ford Escape. Um casal de amigos vinha logo atrás e testemunhou o acidente.
Por questões sanitárias, o corpo do cachorro Shurastey foi logo cremado. E depois levado para Balneário Camboriú, terra natal de Jesse, onde ele também foi cremado. Amigos fizeram uma vaquinha virtual e rapidamente conseguiram o dinheiro necessário (R$ 120 mil) para o traslado do corpo para velório no Brasil.
Jesse e Shurastey iniciaram a viagem em 2017. Saíram de Balneário Camboriú (SC) e, na primeira etapa da jornada, seguiram em direção a Ushuaia (Argentina). Depois, percorreram o Brasil e seguiram até os Estados Unidos. O objetivo era chegar ao Alasca, e o acidente aconteceu na reta final do percurso.
O fusca utilizado nas aventuras era de 1978, e Jesse adorava o carro. Deu a ele o nome de Dodongo. O veículo também era bastante popular entre os seguidores da dupla.
Eles já haviam passado por 16 países, além do Brasil. O influenciador postava fotos para eternizar sua presença em cada local. Takes alegres e e de motivação para novas etapas da viagem. Além dos Estados Unidos, a dupla passou, entre outros países, por Chile, Argentina, Uruguai, México, Paraguai, Costa Rica, Peru, Equador e Colômbia.
Durante o trajeto, Jesse aproveitava para capturar belas paisagens, sempre posando ao lado de Shurastey. As aventuras eram acompanhadas por mais de 300 mil seguidores nas redes sociais.
Jesse tinha 29 anos. Além de viagens, sua outra paixão era o futebol. Ele era torcedor do Corinthians. Mas mesmo quando vestia a camisa do Timão para demonstrar o seu lado corintiano, Jesse posava com o inseparável Shurastey.
Shurastey era um Golden Retriever, de seis anos, idade equivalente a 50 anos no envelhecimento humano. O cachorro, inclusive, tinha uma rede social própria, com cerca de 100 mil seguidores.
O nome Shurastey era uma homenagem à música 'Should I Stay or Should I Go', de 1981, da banda de punk rock britânica 'The Clash'. Em português, o título significa 'Devo ficar ou devo ir'?
Jesse adorava Shurastey: 'Ele não quer saber se é de fusca, ou de carro novo, se tô bem vestido ou se engordei. O que importa é estar do meu lado, essa amizade é pura e verdadeira', disse.
A última postagem de Jesse no Instagram foi em 19/5/2022, quatro dias antes do acidente, a cerca de 17 horas do local onde morreria. Ele publicou uma foto observando a ponte em San Francisco, na Califórnia.
A fama da dupla de viajantes fez com que Jesse desse entrevistas em programas. Ele esteve, inclusive, com o brasileiro Rafinha Bastos. Jesse também deu entrevista a Zeca Camargo e disse que a presença do cão Shurastey ao seu lado lhe dava suporte emocional.
A morte precoce e repentina do influenciador repercutiu entre famosos. O apresentador de TV Celso Portioli parecia nÃ£o acreditar: 'NÃ£o Ã© possÃvel. Que tristeza'
O ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello também lamentou: 'Meu Deus q coisa mais triste… RIP amigo. Foi um prazer conhecer vcs dois. Sinto muitissimo??'.
Em julho de 2022, a tradicional Cãominhada, evento que faz parte da programação de aniversário de Balneário Camboriú, homenageou o cão Shurastey e seu tutor Jesse Koz.