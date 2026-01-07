Galeria

Jesse e Shurastey: Filme reúne aventuras de tutor e cão fiel que morreram juntos em acidente

'Minha Vida com Shurastey' retrata a jornada real de Jesse Koz, um viajante ao lado de seu golden retriever rumo ao Alasca. A dupla comoveu o Brasil ao sofrer um acidente fatal a bordo de um Fusca 1978 nos Estados Unidos. O filme já está em produção e tem estreia prevista para 2026.

Por Flipar
Divulgação

As gravações, por sinal, começaram em novembro de 2025, com destaque para locações em Santa Catarina. A coprodução é da Warner Bros. Discovery com distribuição da Paris Filmes. Além do Brasil, cenas serão rodadas na Argentina e nos Estados Unidos.

reprodução instagram

O roteiro conta com colaboração de Zizo Asnis, autor de 'Minha Jornada com Shurastey'. A obra literária serviu como base para a adaptação cinematográfica. A narrativa acompanha Jesse desde a infância até sua decisão de viajar em 2017.

reprodução redes sociais

Nicolas Prattes dará vida a Jesse Koz no longa. O ator já participou de produções como 'Malhação' e 'Todas as Flores'. Apesar da tragédia, o filme busca inspirar o público com a força da amizade e da aventura.

Divulgação

'O longa é uma celebração a Jesse e a Shurastey, relembrando as aventuras pelas estradas. É um filme que fala sobre o poder da amizade e da importância de correr atrás dos sonhos. Espero que as pessoas amem e se apaixonem', disse o diretor Diego Freitas, também responsável pelo recente 'Caramelo'.

Divulgação

Koz e Shurastey faziam sucesso nas redes sociais e até em sites de viagens. A morte da dupla inseparável ocorreu em 23 de maio de 2022 quando já se aproximava o roteiro final da grande aventura.

Reprodução redes sociais

Dias depois do acidente, uma 'fusqueata' — carreata de fuscas — foi realizada em vários lugares em homenagem à dupla. Pessoas que acompanhavam as aventuras de Jesse e Shurastey nas redes se reuniram numa celebração à memória dos dois.

reprodução redes sociais

O acidente foi na cidade de Portland, no estado do Oregon, no Noroeste dos Estados Unidos. Jesse tentou fugir de um engarrafamento, mas perdeu o controle do carro e foi para o outro lado da pista, batendo em um Ford Escape. Um casal de amigos vinha logo atrás e testemunhou o acidente.

reprodução redes sociais

Por questões sanitárias, o corpo do cachorro Shurastey foi logo cremado. E depois levado para Balneário Camboriú, terra natal de Jesse, onde ele também foi cremado. Amigos fizeram uma vaquinha virtual e rapidamente conseguiram o dinheiro necessário (R$ 120 mil) para o traslado do corpo para velório no Brasil.

reprodução instagram

Jesse e Shurastey iniciaram a viagem em 2017. Saíram de Balneário Camboriú (SC) e, na primeira etapa da jornada, seguiram em direção a Ushuaia (Argentina). Depois, percorreram o Brasil e seguiram até os Estados Unidos. O objetivo era chegar ao Alasca, e o acidente aconteceu na reta final do percurso.

Instagram @shurastey_

O fusca utilizado nas aventuras era de 1978, e Jesse adorava o carro. Deu a ele o nome de Dodongo. O veículo também era bastante popular entre os seguidores da dupla.

Instagram @jessekoz

Eles já haviam passado por 16 países, além do Brasil. O influenciador postava fotos para eternizar sua presença em cada local. Takes alegres e e de motivação para novas etapas da viagem. Além dos Estados Unidos, a dupla passou, entre outros países, por Chile, Argentina, Uruguai, México, Paraguai, Costa Rica, Peru, Equador e Colômbia.

Instagrams @shurastey_ @shurastey.dogs

Durante o trajeto, Jesse aproveitava para capturar belas paisagens, sempre posando ao lado de Shurastey. As aventuras eram acompanhadas por mais de 300 mil seguidores nas redes sociais.

Instagram @jessekoz

Jesse tinha 29 anos. Além de viagens, sua outra paixão era o futebol. Ele era torcedor do Corinthians. Mas mesmo quando vestia a camisa do Timão para demonstrar o seu lado corintiano, Jesse posava com o inseparável Shurastey.

Instagram @jessekoz

Shurastey era um Golden Retriever, de seis anos, idade equivalente a 50 anos no envelhecimento humano. O cachorro, inclusive, tinha uma rede social própria, com cerca de 100 mil seguidores.

Instagram @jessekoz

O nome Shurastey era uma homenagem à música 'Should I Stay or Should I Go', de 1981, da banda de punk rock britânica 'The Clash'. Em português, o título significa 'Devo ficar ou devo ir'?

reprodução redes sociais

Jesse adorava Shurastey: 'Ele não quer saber se é de fusca, ou de carro novo, se tô bem vestido ou se engordei. O que importa é estar do meu lado, essa amizade é pura e verdadeira', disse.

Instagram @shurastey_

A última postagem de Jesse no Instagram foi em 19/5/2022, quatro dias antes do acidente, a cerca de 17 horas do local onde morreria. Ele publicou uma foto observando a ponte em San Francisco, na Califórnia.

Instagram @jessekoz

A fama da dupla de viajantes fez com que Jesse desse entrevistas em programas. Ele esteve, inclusive, com o brasileiro Rafinha Bastos. Jesse também deu entrevista a Zeca Camargo e disse que a presença do cão Shurastey ao seu lado lhe dava suporte emocional.

Instagram @/shurastey_

A morte precoce e repentina do influenciador repercutiu entre famosos. O apresentador de TV Celso Portioli parecia nÃ£o acreditar: 'NÃ£o Ã© possÃ­vel. Que tristeza'

O ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello também lamentou: 'Meu Deus q coisa mais triste… RIP amigo. Foi um prazer conhecer vcs dois. Sinto muitissimo??'.

Instagram @rubarrichello

Em julho de 2022, a tradicional Cãominhada, evento que faz parte da programação de aniversário de Balneário Camboriú, homenageou o cão Shurastey e seu tutor Jesse Koz.

reprodução instagram

Veja Mais