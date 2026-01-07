Nuno Leal Maia, 78 anos, explica afastamento da TV

Em fevereiro, ele explicou ao jornal O Globo por que está afastado há alguns anos das novelas: 'Não tenho mais aquele pique de antigamente. Estou levando uma vida mais tranquila, mais comedida.'
No entanto, na mesma entrevista o ator contou o que poderia levá-lo de volta às gravações televisivas: 'É claro que sinto saudades das histórias. Talvez, se surgisse um convite para um papel irrecusável, eu ficaria até balançado.”
Natural de Santos, no litoral de São Paulo, Nuno Leal Maia foi inicialmente jogador de futebol. Em 1963, ingressou nas categorias de base do Santos, time pelo qual sempre demonstrou paixão.
Em paralelo, ele começou a se interessar pela interpretação e decidiu cursar Artes Cênicas na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA-USP.
Sua estreia no cinema ocorreu em 1973, em “Anjo Loiro”, de Alfredo Sternheim, filme com Vera Fischer que chegou a sofrer censura da ditadura militar. Dois anos depois, atuou em “Cada Um Dá o Que Tem”, e em 1976 apareceu em “Chão Bruto” e “O Quarto da Viúva”.
Em 1978, ele ganhou projeção ao protagonizar “A Dama do Lotação”, filme de Neville d’Almeida baseado em peça de Nelson Rodrigues que foi sucesso de bilheteria e se tornou um marco do cinema nacional. O elenco contou ainda com Sônia Braga, Paulo César Pereio e outros nomes importantes.
Durante a década de 1980, Nuno Leal Maia se consolidou nas telonas, com destaque para “Ato de Violência”, no qual viveu um presidiário e rendeu a ele o Prêmio Air France de Melhor Ator.
Nos anos seguintes, participou de títulos como “Mulher Objeto”, “Ao Sul do Meu Corpo”, “Gabriela”, “O Rei do Rio” e “O Beijo da Mulher Aranha”. Na década de 1990, brilhou em “Louco por Cinema”, papel que lhe garantiu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Brasília.
Entre as produções cinematográficas em que trabalhou no século 21 estão “Um Lobisomem na Amazônia”, “Onde Andará Dulce Veiga?” e “Tainá – A Origem”.
Na televisão, Nuno estreou em 1976 na novela “Estúpido Cupido”, da Rede Globo, interpretando Acioli.
Em 1980, transferiu-se para a Rede Bandeirantes, onde viveu Edmar em “Pé de Vento”, mas logo retornou à Globo, em 1983, como Renan em “Champagne”.
O reconhecimento nacional veio no ano seguinte, com o papel de Bertazzo em “Vereda Tropical”, que lhe rendeu o Troféu APCA de Melhor Ator.
No ano seguinte, protagonizou “A Gata Comeu”, no papel de Fábio, formando um par romântico de grande sucesso com Christiane Torloni.
Em 1986, mudou-se para a Rede Manchete, onde interpretou o comissário Bruno em “Novo Amor”, mas retornou no ano seguinte voltou à Globo, desta vez como o inesquecível Tony Carrado, da novela “Mandala”, lembrado pelo bordão “minha deusa”.
Encerrando a década, brilhou em “Top Model”, de 1989, como o surfista Gaspar - personagem que se tornou um de seus maiores ícones televisivos.
Durante os anos 1990, Nuno manteve presença constante nas produções da emissora. Atuou na minissérie “Meu Marido”, de 1991, e fez o divertido Jurandir em “Vamp”, no mesmo ano.
Em seguida, foi o delegado Laíre em “Pedra sobre Pedra” e viveu Ari e o advogado Osmar nas produções “Contos de Verão” e “Pátria Minha”. Outro papel de destaque foi o de Assunção em “História de Amor”. Em “O Amor Está no Ar”, de 1997, interpretou Guima, e no ano seguinte esteve em “Meu Bem Querer” como Inácio.
Ainda em 1999, passou a integrar o elenco da série Malhação, como o professor Paulo Pasqualete, papel que manteve em diversas temporadas subsequentes e que o aproximou de uma nova geração de fãs.
Nos anos 2000, sua trajetória televisiva seguiu intensa. Ele viveu Jorge Luís em “O Clone”, além de ter atuado em “O Profeta”, “Duas Caras”, “Caras e Bocas”, “Ti Ti Ti” e “Amor Eterno Amor”.
Mais recentemente, atuou na série “Juacas”, do Disney Channel Brasil, entre 2017 e 2019, como o professor de surfe Juaca, e voltou à TV Globo em “Filhas de Eva”.
Além da carreira artística, Nuno Leal Maia manteve-se próximo do esporte. Em 1988, no auge de sua popularidade na televisão, tornou-se gestor de futebol do Bangu. O convite surgiu após o sucesso de seu personagem Tony Carrado, em “Mandala”.
Na década de 1990, seguiu carreira como treinador, passando por clubes como São Cristóvão, no Rio de Janeiro, Botafogo da Paraíba e Londrina.
Nuno Leal Maia é casado com Mônica Camilo, que é 30 anos mais jovem, desde 2001. “Sempre respeitamos muito um ao outro, e isso fez com que nosso relacionamento fosse evoluindo e se fortalecendo ao longo do tempo”, declarou o ator em entrevista a O Globo em fevereiro de 2025.