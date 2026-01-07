Tarantino botou lenha na fogueira: “Stephen King imita criação de Wes Craven”

Embora tenha elogiado o estilo da escrita do autor, Tarantino disse: 'O livro 'It' é a versão de Stephen King para 'A Hora do Pesadelo'. Ele apenas substitui Freddy Krueger por Pennywise [...] É como se ele tivesse pensado: 'Isso é uma ideia incrível, vou fazer minha versão'. E aí fez um romance de 560 páginas. Tire todo o glacê, toda a decoração, e o que sobra é uma cópia de A Hora do Pesadelo'.
King, anteriormente, criticou o filme de 'Kill Bill' de Tarantino, chamando-o de 'narcisista' e 'entediante'. Portanto, as rusgas vão se somando.
Em participaÃ§Ã£o em outro podcast, 'The Church of Tarantino', o diretor explicou por que desistiu do filme 'The Movie Critic', projeto que seria seu dÃ©cimo e Ãºltimo filme.
Ele disse: “Houve um desafio que me propus a fazer... Será que consigo pegar a profissão mais chata do mundo e transformá-la em um filme interessante? Todos os títulos de Tarantino prometem muito, exceto 'The Movie Critic'. Quem quer ver um filme chamado 'The Movie Critic'?”.
Em conversa com o jornalista Baz Bamigboye, durante uma exibição de 'Rolling Thunder' em Cannes, Tarantino revelou que a trama se passaria naquele mesmo ano e seria inspirada em uma pessoa real que escrevia críticas de cinema para um determinado tipo de jornal.
Tarantino é conhecido por ser um diretor sem histórias lineares. Um filme pode até começar pela cena final. Ele também é famoso por fazer filmes longos, com muita violência e sangue; por retratar personagens irônicos com diálogos ricos e inteligentes; e por usar imagens que lembram histórias em quadrinhos.
Tarantino nasceu no Tennessee. Ele é filho do ator e músico Tony Tarantino, com a enfermeira Connie McHugh, com quem não tem uma boa relação hoje. Aos 11 anos, ele foi morar na Califórnia, com a mãe e o padrasto.
Aos 16 anos, Tarantino foi estudar atuação e não demorou muito para escrever roteiros. Sem oportunidades, Quentin foi trabalhar justamente como balconista de uma locadora de filmes. Lá, ele conheceu Roger Avary, que viria a mudar a história do cineasta.
Em 1987, Tarantino fez seu primeiro filme, mas de forma amadora, sem ganhar dinheiro. Na ocasião, ele escreveu e dirigiu 'My Best Friend's Birthday', que tem o próprio Tarantino como um dos protagonistas.
Uma rápida curiosidade: Quentin Tarantino também fica marcado por participar dos próprios filmes, mas geralmente são personagens com pouco espaço na trama.
No início dos anos 90, Tarantino finalmente começou a ganhar dinheiro com seus filmes, principalmente com roteiros. Em 1991, por exemplo, ele ajudou Frank Norwood a escrever 'Sombras na Noite'. O filme tem direção de Jan Eliasberg.
Em 1992, Quentin Tarantino ganhou muita projeção com 'Cães de Aluguel', quando fez o roteiro do filme, ao lado de Avary, e depois dirigiu o longa de 99 minutos.
Em 1993, foi lançado o filme 'Amor à Queima-Roupa'. baseado em um roteiro escrito por Tarantino após ler uma história de Avary. Desta vez, porém, a direção ficou por conta de Tony Scott.
Em 1994, outra obra foi lançada baseada em um roteiro dele: 'Assassinos por Natureza', dirigido por Oliver Stone. Ainda em 1994, Quentin Tarantino lançou 'Pulp Fiction: Tempo de Violência', mas agora como diretor.
Quentin Tarantino escreveu o filme junto com Avary, mas dirigiu sozinho o longa de 2h45. O filme até hoje passa com frequência na televisão fechada, dado o sucesso dele.
Uma das protagonistas daquele filme foi Uma Thurman. Os dois tiveram parcerias também em 'Kill Bill' 1 e 2, nos anos de 2003 e 2004. Agora, ela também está cotada para ser a protagonista do novo filme de Tarantino.
Foi com 'Pulp Fiction' que a fama internacional chegou para Quentin Tarantino. Aquela obra teve sete indicações para o Oscar, com uma premiação: a de melhor roteiro.
Além disso, o filme recebeu 6 indicações para o Globo de Ouro, com uma vitória. Não parou por aí: 'Pulp Fiction' recebeu ainda 9 indicações no BAFTA, com 7 vitórias.
Neste embalo, Quentin Tarantino não parou mais. Só em 1994, foram outros quatro roteiros escritos. Ele voltaria a dirigir e roteirizar em 1997, com 'Jackie Brown'.
É importante lembrar que Tarantino assina a trilogia 'Um Drink no Inferno', cujos filmes foram lançados em 1996, 1999 e 2000.
Tarantino lançou, em 2009, 'Bastardos Inglórios'. Este filme é outro grande sucesso de Quentin, com um Oscar. No ano seguinte, produziu 'Machete'.
Já em 2012, foi a vez de 'Django Livre' sair com 2 estatuetas. Em 2014, o cineasta lançou 'Os Oito Odiados'. Nesses dois filmes, assim como e, 'Bastardos Inglórios', Tarantino contou com atuações inesquecíveis de Samuel L. Jackson.
Durante uma coletiva de imprensa para lançamento do filme 'Os Oito Odiados', Tarantino afirmou que estava perto de se aposentar. Ainda assim, viu o longa ganhar 1 Oscar, além de 3 indicações.
Já em 2019, fez 'Era Uma Vez Em... Hollywood'. A obra ganhou 10 indicações ao Oscar, além de duas estatuetas. Certamente, isso deu um fôlego para o cineasta.
Assim, somando estatuetas para ele e 'para o filme', Tarantino tem 7, além de 32 indicações. São 12 Globos de Ouro, com 28 indicações. Isso sem contar prêmios menores.
Por conta disso tudo, Tarantino é amplamente reconhecido como um dos maiores cineastas da história, além de já ter construído sua própria fortuna.