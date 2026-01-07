Galeria Gigantes do mar: veja quais são — e quanto medem — os 10 maiores iates do mundo! Símbolos máximos de luxo e engenharia, os maiores iates do mundo impressionam não apenas pelo tamanho, mas também pela tecnologia e exclusividade. Conheça os 10 maiores do mundo! Por Flipar

Pexels/Diego F. Parra