Gigantes do mar: veja quais são — e quanto medem — os 10 maiores iates do mundo!

Sua capacidade é de 48 hóspedes em 40 cabines, além de 80 tripulantes. O barco navega atualmente sob a bandeira das Ilhas Cayman.
Hoje funcionando como a embarcaÃ§Ã£o real de Dubai, Ã© um dos iates mais equipadas do mundo, contando com cinema, discoteca, ginÃ¡sio, garagem para submarino e atÃ© uma plataforma de pouso para um helicÃ³ptero Blackhawk.
Repleto de recursos luxuosos, como uma piscina de 16 metros que se converte em pista de dança e espaços para helicópteros, o iate também recebeu importantes prêmios internacionais.
A embarcação passou por uma reforma em 2021 e conta com uma superestrutura de aço e alumínio, impulsionada por quatro motores.
Com design interior em estilo império e móveis neoclássicos, o iate atinge 33 nós de velocidade, impulsionado por um sistema de propulsão a jato de água. O iate acomoda 36 hóspedes e 80 tripulantes.
Apesar da velocidade mais baixa (17 nós), destaca-se pela enorme autonomia, propulsão diesel-elétrica e capacidade para 36 hóspedes e 54 tripulantes, distribuídos em 18 cabines.