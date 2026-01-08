Susto na cozinha: Cobra sobrevive três dias dentro de brócolis na geladeira

O caso ocorreu na cidade de Birmingham, que fica na região central da Grã-Bretanha. É a segunda mais populosa da Inglaterra, com 1,1 milhão de habitantes, atrás apenas de Londres.
De acordo com reportagem do portal Itatiaia, ele tinha comprado o brócolis num supermercado e deixou a verdura por três dias na geladeira. Mas, ainda assim, o réptil estava vivo. E ele tomou um susto ao pegar o brócolis para preparar a refeição.
Ainda segundo a reportagem, a cobra que estava no brócolis é da espécie cobra-de-escada, que existe em vários países da Europa Certamente, um filhotinho, para caber no brócolis. Essa cobra não é venenosa.
Sustos com a presença de cobra em áreas urbanas são mais comuns do que muitos pensam. Tanto no exterior como no Brasil. Veja alguns casos recentes.
A atriz Ludmila Dayer encontrou uma cobra no pneu do carro, em Los Angeles (EUA). E fez um registro para os stories. 'Visita, baby', disse ela.
No Brasil, em maio, a influenciadora Sthe Matos se deparou com uma cobra na porta do carro de aplicativo
'Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo. Ó como eu estou, me tremendo. Eu vim fazer as sobrancelhas aqui em Narjara, peguei um Uber, porque meu carro está na concessionária', disse Sthe Matos no Instagram.
O vídeo gravado por Matos mostra exatamente como era a cobra. No momento do registro, o animal estava justamente 'colado' na porta traseira do carro do motorista de aplicativo.
'Ainda estou em choque, sabia? Vi que ela é verde e veio com a cabeça pra cima de mim. Abri (a porta) e sai correndo, caí do carro, machuquei minha perna. Que loucura'.
Em Santa Catarina, em junho de 2023, a serpente mais rápida do Brasil foi capturada dentro de um berço numa casa em Santa Catarina.
Trata-se da caninana. A cobra invadiu a casa, entrou no cômodo onde a mãe estava com a criança e subiu na cama.
O biólogo Gilberto Duwe, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente, esteve no local. Quando Duwe chegou, após o pedido de socorro, a serpente já tinha saído da cama e estava no berço.
Recentemente, uma cobra venenosa foi capturada numa casa em São José, na Grande Florianópolis. Com 1,80 m, a serpente da espécie Jararacuçu estava no telhado e foi pega pelos bombeiros.
Em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, um filhote de jararaca entrou na máquina de lavar de uma casa e a moradora se assustou quando foi mexer nas roupas.
Em Belém, no Pará, uma sucuri apareceu no ralo do banheiro de uma casa. Um homem com luva e um pedaço de pau mexe na serpente, que vai embora pelo cano da residência.
Em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha (MG), uma serpente de 1,5 metro da espécie caninana apareceu na área urbana, escondida num galpão de uma empresa de andaimes.
Em outubro de 2022, uma jiboia apareceu num apartamento em Santa Teresa, na Região Central do Rio de Janeiro.
Descobriu-se que o vizinho criava o animal, que tinha até nome: Sofia. Ele retirou a serpente de lá.