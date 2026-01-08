Parceria e moldes: a trajetória de 20 anos das irmãs Cerutti na arte em biscuit

O início foi lado a lado, mas cada uma seguiu um caminho diferente dentro do artesanato. “Nós começamos juntas, mas em coisas diferentes. Eu comecei no biscuit e ela começou no feltro, no crochê. Hoje é a nossa profissão, a nossa renda é essa, é da arte”, contou Carla.
'A minha família sempre foi assim, de artistas, de artesãos. Eu olhei e resolvi tentar. Ela me deu algumas dicas, eu comecei a fazer e peguei o gosto”, explicou.
Ao retornar ao Brasil depois de residir oito anos no Japão, Carla Cerutti precisou recomeçar. Assim, a adaptação veio acompanhada de insegurança e frustração logo nas primeiras tentativas no artesanato, quando chegou a duvidar do próprio talento.
Ainda assim, a decisão de insistir e tentar novamente foi determinante para que a atividade deixasse de ser apenas uma experiência passageira e se transformasse no ponto de partida de uma trajetória profissional construída com perseverança.
“Eu trabalho com noivinhos personalizados, velas de aniversário. São encomendas com antecedência”, explicou a forma como trabalha com a arte em biscuit. Além disso, elas também participam de feiras, principalmente em Dourados, no Mato Grosso do Sul (MS).
O trabalho das irmãs, inclusive, já ultrapassou os limites de Mato Grosso do Sul e até do Brasil. “Eu já mandei noivinhos para a Alemanha”, contou. De acordo com Carla, peças foram usadas em um casamento no exterior. “Aqui no Brasil também já vendemos para todo lugar”, concluiu.
A arte em biscuit, amplamente conhecida como porcelana fria, tem uma história fascinante e uma versatilidade que a torna uma das formas de artesanato mais populares em todo o mundo.
O termo 'biscuit' deriva da palavra francesa que significa 'cozido duas vezes'. Na Europa do século XVI, o termo referia-se a uma técnica para produzir peças de cerâmica não vidradas,. Elas tinham um acabamento opaco e mate, lembrando a textura do açúcar, muito apreciado na aristocracia.
Entretanto, a massa de modelar que conhecemos hoje como biscuit ou porcelana fria é uma invenção diferente, que não requer queima em fornos de alta temperatura.
Biscuit, então, é o nome popular que se dá para aquela massa de modelar de que são feitos os topos de bolo de casamento, lembrancinhas de aniversário, imãs de geladeira, etc.
A história da porcelana remonta as rochas e foi descoberta no início do século III D.C na China, de onde o potássio, sódio, cálcio e a argila pura de coloração branca eram encontrados.
A porcelana fria moderna, feita para ser acessível e dispensar forno, se desenvolveu na América Latina, especialmente no Brasil e Argentina, nos anos 1960.
Na década de 1980, a artesã Anna Modugno trouxe e adaptou a técnica, criando a receita atual e popularizando-a com suas revistas e cursos, transformando-a em um grande negócio.
O biscuit moderno é uma adaptação da antiga arte da porcelana cerâmica, reinventada na América Latina como uma massa versátil e acessível, que se tornou um sucesso global.
O biscuit moderno é um composto químico simples, mas eficiente, que resulta em uma massa maleável e resistente. Assim, possui ingredientes como amido de milho e cola branca, assim como outros aditivos de conservação. Entre eles, limão ou vinagre são adicionados para prevenir fungos.
Para a texturização, são usados vaselina líquida, óleos ou cremes hidratantes são usados para dar maciez e evitar que a massa grude nas mãos durante a sova.
Em 2025, o Brasil consolidou-se como um dos principais centros mundiais da técnica, amplamente utilizada para criar topo de bolos, lembrancinhas de festas e esculturas personalizadas.