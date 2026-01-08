Galeria

Após 85 anos de sucesso, Sonho de Valsa deixa de ser bombom

Um dos doces mais tradicionais do Brasil apresentou uma mudança em sua classificação. Afinal, depois de 85 anos, o chocolate Sonho de Valsa passou a ser considerado fiscalmente não como bombom, mas sim como 'biscoito wafer'.

Divulgação

Isso ocorreu para que a empresa Mondelez, que possui os direitos sobre o produto da Lacta, pagasse menos impostos. A marca Garoto já utilizou da mesma estratégia, quando trocou a categoria de outro clássico, o então bombom Serenata de Amor, em 2021.

Divulgação

Com o doce classificado como bombom, a multinacional precisava pagar 3,25% de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Isso porque até 2022, a alíquota chegava a 5%.

- Divulgação

Agora, como um wafer, a distribuição não precisa mais pagar o IPI. Apesar da mudança de classificação, no site da Mondelez, o doce ainda é designado como um bombom na aba destinada à Lacta.

Divulgação

O chocolate tem sempre destaque nos mercados em todo o Brasil. Tanto para consumo prÃ³prio como para presentear as pessoas queridas. As trufas e os bombons aparecem como Ã³timas opÃ§Ãµes.

Youtube/ Cakepedia

A trufa de chocolate é um tipo de doce que consiste de um centro de ganache envolto em cacau em pó, castanhas pulverizadas ou chocolate.

Youtube/ Cakepedia

A palavra â??trufaâ?? vem do latim truffle, termo que identifica um tipo de cogumelo comestÃ­vel que cresce embaixo da terra em alguns paÃ­ses da Europa, como ItÃ¡lia e FranÃ§a.

freepik Grafvision

Muitos creditam que a origem das trufas aconteceu com o chefe de cozinha pâtissier Auguste Escoffier, do final do século XIX. 

Pixabay/webandi

No entanto, a cidade francesa de Chambéry se autoproclama o berço da trufa de chocolate, criada acidentalmente por Louis DuFour, em 1895.

Reprodução de Youtube

ControvÃ©rsias Ã  parte, o fato Ã© que ambos os chefs teriam notado a semelhanÃ§a fÃ­sica daquela invenÃ§Ã£o com o raro (e valioso) fungo encontrado em regiÃµes como PÃ©rigord.

domÃ­nio pÃºblico

Assim, a trufa tem uma característica que a difere dos bombons, que é o ganache em seu interior. Elas possuem diferentes formatos e diversos recheios que vão desde o tradicional chocolate até bebidas alcoólicas, como o licor.

Reprodução de Youtube

Nesse sentido, sua produção é mais artesanal e consiste em uma massa feita com chocolate derretido e creme de leite (o tão famoso ganache). Ele precisa descansar até endurecer para só depois ser modelado conforme o desejo do confeiteiro.

Reprodução de Youtube

Assim, as trufas podem apresentar vários formatos diferentes, como redondas, irregulares, de quenelles ou em forma de meio ovo.

- Schokolade/Wikimédia Commons

Com o passar do tempo, elas comeÃ§aram a ser banhadas em chocolate derretido para que sua durabilidade fosse maior. Um doce, que apesar de nascer de forma sofisticada, se popularizou pelo mundo e estÃ¡ muito presente em solo brasileiro.

ReproduÃ§Ã£o de Youtube

Preparadas em moldes para 15g ou 20g e embrulhadas em papel-chumbo, marcam presença perto do caixa nas lanchonetes, padarias e bancas de doces.

Divulgação

O bombom, por sua vez, geralmente é feito em uma forma própria, com uma fina camada de chocolate, em um molde. Depois de firmes, podem ser recheados com ganache, licor, geleia, frutas, doce de leite e oleaginosas.

Reprodução do Youtube

Ele pode ser definido como qualquer doce que seja envolvido com chocolate e não precisa necessariamente ter ganache em seu recheio.  

Reprodução de Youtube

O valor do bombom, em muitos casos, é mais em conta, já que existem ingredientes com preços bem acessíveis e que deixam a sua produção mais barata. Afinal, são produzidos em grandes escalas, no caso das grandes marcas bombons que existem.

tup wanders/Wikimédia Commons

Sua produção cumpre, em geral, as seguintes etapas: derretimento do chocolate em barra, dosagem, informação, resfriamento (solidificação), desenformação, embalagem e armazenamento.

Flickr Jaqueline Nishihara

Em relação aos equipamentos necessários para a confecção desses produtos, há uma grande variedade como misturadores, tachos e moldes.

Mary Chocolate Co.,Ltd/Wikimédia Commons

A etapa de armazenamento, pelas características intrínsecas do produtos, deve ser protegida de calor, luz e umidade para que o produto não apresente um cheiro forte.

Reprodução dos sites shopee.com.br/Bombom-Cereja-ao-Licor-25g-Cacau-Show-i.435585782.9666842712 imbibemagazine.com/recipe/rum-hot-chocolate/

No século XIX, uma farmácia na Bélgica trouxe à tona um dos doces mais populares do planeta, o bombom. Por lá, o dono teve a ideia de enrolar os medicamentos com uma cobertura de chocolate preto para ajudar a engolir o remédio amargo.

Divulgação

Em 1912, a farmácia abandonou o ramo dos medicamentos e passou a dedicar-se exclusivamente à produção de bombons, ao rechear esses chocolates com avelãs e nozes.

Divulgação

No Brasil, a primeira fábrica de chocolates no país foi instalada em São Paulo, em 1888. Já até 1940, os bombons eram produzidos de forma mais demorada, o que elevava o seu custo e os tornava extremamente caros.

Flickr Jaqueline Nishihara

Com as novas tecnologias empregadas nas máquinas de fabricação de chocolate, o trabalho manual foi reproduzido. Então, ocorreu o aumento da escala de produção do doce, que rapidamente caiu no gosto popular no Brasil, não só na Páscoa.

Flickr Juliana de Paula

Por fim, as diferenças entre bombom e trufa giram em torno do modo de preparo, ingredientes e recheios. Em questão de textura a trufa é muito mais cremosa em virtude do seu lado mais artesanal, enquanto o bombom tem seu exterior mais firme.

freepik

