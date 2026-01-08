Cajá-manga: fruta tropical se adapta a diferentes tipos de solo

O cajá-manga, conhecido cientificamente como Spondias dulcis, tem origem nas Ilhas da Sociedade, um arquipélago na Polinésia Francesa, no Oceano Pacífico.
Dessa forma, a fruta foi introduzida no Brasil, provavelmente pelas Guianas, e se adaptou bem ao clima tropical, tornando-se comum no Norte e Nordeste.
No Brasil, além de cajá-manga, a fruta também é conhecida por outros nomes, como cajarana, taperebá-do-sertão, e até mesmo simplesmente cajá em algumas regiões.
A cajazeira, árvore que produz o cajá-manga, pode atingir até 15 metros de altura, com desenvolvimento favorável em climas quentes e úmidos.
O fruto, por sua vez, tem formato cilíndrico, com 6 a 10 cm de comprimento, 5 a 9 cm de diâmetro, podendo pesar até 380 g.
Este fruto possui casca lisa e fina, com coloração amarela brilhante quando madura. Além disso, tem polpa suculenta, aromática e de sabor agridoce e levemente ácido.
As folhas são ricas em rutina, um importante flavonoide com grande atividade antioxidante, assim como a fruta é rica em fibras. Isso faz com que ela traga benefícios para a saúde intestinal e possa ajudar na sensação de saciedade.
A produção de cajá-manga é essencialmente extrativista, com coletas diretamente de plantas existentes na natureza, em cultivos em fundo de quintais, em regiões de mata ou em áreas urbanas.
Em algumas culturas, o cajá-manga está associado à lendas e mitos, podendo ser visto como um símbolo de proteção e boa sorte. Sua associação com a natureza, a abundância e a força da árvore que a produz são alguns dos aspectos simbólicos mais comuns.
O cajá-manga pode ser plantado em casa, especialmente em quintais espaçosos, chácaras ou sítios. Em locais com pouco espaço, não é indicado o cultivo diretamente no solo, mas a planta pode ser iniciada em vasos grandes para depois ser transplantada.
A melhor época para plantar o cajá-manga é durante o início do período chuvoso, geralmente entre outubro e fevereiro, pois facilita o enraizamento da muda e reduz a necessidade de irrigação constante.
Ele se desenvolve melhor em solos profundos, férteis, levemente ácidos, bem drenados e ricos em matéria orgânica. Por outro lado, solos muito compactos ou encharcados devem ser evitados.
Para o plantio, deve-se cavar 50 cm de profundidade por 50 cm de largura. A terra retirada deve ser misturada com esterco de curral curtido, húmus de minhoca ou composto orgânico.
Além disso, deve-se ficar atento a pragas comuns, como cochonilhas e pulgões, que podem ser controladas com soluções naturais, como caldas de sabão neutro.
O cajá-manga começa a frutificar, em média, entre 3 e 5 anos após o plantio, dependendo das condições de cultivo e da qualidade da muda.
É fonte de vitamina C, importante para a imunidade, e de minerais como cálcio, fósforo e ferro, essenciais para a saúde óssea e muscular.
O potássio presente nesta fruta auxilia no controle da pressão arterial e na redução do risco de doenças cardiovasculares. Esse alimento evita danos à células saudáveis e ajuda a prevenir o surgimento do câncer e a regulação do açúcar no sangue.
Além disso, os antioxidantes e a vitamina C presentes no cajá-manga ajudam a manter a pele saudável, protegendo-a contra os danos causados pelos radicais livres.
O cajá-manga ajuda a combater a anemia por ser uma fruta rica em vitamina C, um nutriente que melhora a absorção de ferro presente nos alimentos, um mineral essencial para a formação da hemoglobina.
Por ter ótimas quantidades de betacaroteno e luteína, pigmentos que têm ação antioxidante e anti-inflamatória, o cajá ajuda a manter a saúde dos olhos.
O cajá-manga diminui a inflamação por conter quercetina, um flavonoide que regula a liberação e ação de compostos inflamatórios no organismo, como interleucinas e fator de necrose tumoral alfa e óxido nítrico.
O cajá manga pode ser consumido in natura, em sucos, vitaminas, geleias, sorvetes e outras preparações culinárias.
O cajá tem uma cor que varia do amarelo ao laranja e sabor doce e levemente ácido, podendo ser consumida com ou sem casca. Ele pode se transformar em doces, tortas e bolos, assim como diversas frutas.
Por fim, o suco de cajá-manga, além de saboroso, oferece diversos benefícios à saúde devido às suas propriedades nutricionais, sobretudo o auxílio na prevenção de gripes e resfriados por causa da vitamina C.