Clássicos de 1986: filmes dos anos 80 que completam 40 anos em 2026

Conta Comigo – Baseado na obra homônima de Stephen King, o filme se afasta do terror tradicional do autor e aposta em uma narrativa sensível sobre amizade, amadurecimento e o fim da infância. A trama acompanha quatro garotos que partem em busca do corpo de um adolescente desaparecido na pequena cidade de Castle Rock. O longa inspirou diretamente a estética e o tom de séries como “Stranger Things”.