Megas-Sena: R$ 8 milhões/ Lotafácil: R$ 1,8 milhão/ Quina: R$ 1,4 milhão/ Timemania: R$ 1,7 milhão/ Dia de Sorte: R$ 150 milMarcello Casal Jr/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (8/1), cinco loterias: os concursos 2957 da Mega-Sena; o 3582 da Lotofácil; o 6922 da Quina; o 2340 da Timemania e o 1161 do Dia de Sorte
19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52Reprodução/Loterias Caixa
02- 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 23 - 24 - 25.Reprodução/Loterias Caixa
16 - 26 - 36 - 51 - 56Reprodução/Loterias Caixa
21 - 22 - 33 - 46 - 50 - 66 - 77. O time do coração é o 49Reprodução/Loterias Caixa
03 - 05 - 06 - 15 - 22 - 23 - 26. O mês da sorte é 07.Reprodução/Loterias Caixa