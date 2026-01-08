LOTERIAS

Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Prêmios

Megas-Sena: R$ 8 milhões/ Lotafácil: R$ 1,8 milhão/ Quina: R$ 1,4 milhão/ Timemania: R$ 1,7 milhão/ Dia de Sorte: R$ 150 mil

Concursos

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (8/1), cinco loterias: os concursos 2957 da Mega-Sena; o 3582 da Lotofácil; o 6922 da Quina; o 2340 da Timemania e o 1161 do Dia de Sorte

Mega-Sena

19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52

Lotofácil

02- 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 23 - 24 - 25.

Quina

16 - 26 - 36 - 51 - 56

Timemania

21 - 22 - 33 - 46 - 50 - 66 - 77. O time do coração é o 49

Dia de Sorte

03 - 05 - 06 - 15 - 22 - 23 - 26. O mês da sorte é 07.

