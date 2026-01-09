Estilo de Vida

No vaso ou no jardim: Plantas que servem como repelentes de escorpiões

As plantas podem ser grandes aliadas na proteção do lar, não apenas embelezando os ambientes, mas também afastando animais indesejados. Entre eles estão os escorpiões, que representam um risco real em muitas regiões do Brasil.

Por Flipar
fir0002 wikimedia commons

Algumas espécies possuem odores e substâncias naturais capazes de repelir esses aracnídeos. O cultivo delas em áreas estratégicas, como jardins e quintais, é uma forma simples de reduzir a aproximação dos escorpiões.

Imagem de David Kooijman por Pixabay

Veja algumas plantas que são eficazes nesse papel e entender também os perigos que esses animais oferecem para a saúde humana.

Imagem de Tib Val por Pixabay

A arruda é uma das mais tradicionais no combate natural a pragas. Seu cheiro forte funciona como repelente e contribui para manter escorpiões afastados do ambiente.

Kurt Stüber WIKIMEDIA COMMONS

De fácil cultivo em vasos ou canteiros, a arruda é resistente e pode ser utilizada tanto em áreas internas bem iluminadas quanto em quintais. Além disso, carrega simbolismo popular de proteção.

agnieszka-kwiecien wikimedia commons

O alecrim também se destaca por seus óleos essenciais de aroma intenso. Além de tempero aromático, atua como barreira natural contra pequenos animais, incluindo escorpiões.

Pode ser cultivado em vasos próximos a portas e janelas, ou diretamente no solo do jardim. Assim, une funcionalidade culinária à segurança no ambiente doméstico.

A lavanda também é eficiente graças ao seu perfume marcante. Esse odor é agradável para humanos, mas afasta pragas e aracnídeos.

Flickr Leon Wong

Além de repelente, a lavanda traz um visual delicado e pode ser cultivada em áreas ensolaradas, decorando e protegendo ao mesmo tempo.

Imagem de Jill Wellington por Pixabay

O manjericão é outra planta aromática que ajuda a repelir escorpiões. Seu cheiro afasta insetos e, indiretamente, reduz a presença desses animais.

Imagem de Konstantin Kolosov por Pixabay

Com folhas verdes e uso frequente na cozinha, o manjericão combina utilidade doméstica e segurança natural no ambiente.

Onjacktallcuca wikimedia commons

Os escorpiões são animais venenosos que se escondem em locais escuros, como frestas e entulhos. Sua presença em áreas urbanas tem aumentado com o acúmulo de lixo e insetos.

wikimedia commons/Shantanu Kuveskar

A picada pode causar dor intensa, inchaço e, em casos graves, complicações que exigem atendimento médico imediato. Crianças e idosos são os mais vulneráveis.

divulgação/NIGPAS

No Brasil, o gênero Tityus é o mais comum e também o mais perigoso. Algumas espécies podem causar acidentes graves e até fatais.

domÃ­nio pÃºblico

Por isso, manter o ambiente limpo, livre de entulhos e reforçado com plantas repelentes é uma medida simples que ajuda a reduzir o risco de contato com esses animais.

Barreto, L. A./Wikimedia Commons

