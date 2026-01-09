No vaso ou no jardim: Plantas que servem como repelentes de escorpiões

Algumas espécies possuem odores e substâncias naturais capazes de repelir esses aracnídeos. O cultivo delas em áreas estratégicas, como jardins e quintais, é uma forma simples de reduzir a aproximação dos escorpiões.
Veja algumas plantas que são eficazes nesse papel e entender também os perigos que esses animais oferecem para a saúde humana.
A arruda é uma das mais tradicionais no combate natural a pragas. Seu cheiro forte funciona como repelente e contribui para manter escorpiões afastados do ambiente.
De fácil cultivo em vasos ou canteiros, a arruda é resistente e pode ser utilizada tanto em áreas internas bem iluminadas quanto em quintais. Além disso, carrega simbolismo popular de proteção.
O alecrim também se destaca por seus óleos essenciais de aroma intenso. Além de tempero aromático, atua como barreira natural contra pequenos animais, incluindo escorpiões.
Pode ser cultivado em vasos próximos a portas e janelas, ou diretamente no solo do jardim. Assim, une funcionalidade culinária à segurança no ambiente doméstico.
A lavanda também é eficiente graças ao seu perfume marcante. Esse odor é agradável para humanos, mas afasta pragas e aracnídeos.
Além de repelente, a lavanda traz um visual delicado e pode ser cultivada em áreas ensolaradas, decorando e protegendo ao mesmo tempo.
O manjericão é outra planta aromática que ajuda a repelir escorpiões. Seu cheiro afasta insetos e, indiretamente, reduz a presença desses animais.
Com folhas verdes e uso frequente na cozinha, o manjericão combina utilidade doméstica e segurança natural no ambiente.
Os escorpiões são animais venenosos que se escondem em locais escuros, como frestas e entulhos. Sua presença em áreas urbanas tem aumentado com o acúmulo de lixo e insetos.
A picada pode causar dor intensa, inchaço e, em casos graves, complicações que exigem atendimento médico imediato. Crianças e idosos são os mais vulneráveis.
No Brasil, o gÃªnero Tityus Ã© o mais comum e tambÃ©m o mais perigoso. Algumas espÃ©cies podem causar acidentes graves e atÃ© fatais.
Por isso, manter o ambiente limpo, livre de entulhos e reforçado com plantas repelentes é uma medida simples que ajuda a reduzir o risco de contato com esses animais.