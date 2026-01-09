Galeria Vilarejo conhecido como ‘Machu Picchu’ brasileiro exibe casas de pedra do século 19 Machu Picchu, no Peru, é um dos locais históricos mais populares e procurados por turistas do mundo. Mas você sabia que existe uma 'versão brasileira' deste lugar? Por Flipar

Imagem de Yolanda Coervers por Pixabay