Entretenimento Alcatraz: Prisão que existiu de verdade inspirou Azkaban em ‘Harry Potter’ No universo de Harry Potter, Azkaban é símbolo de terror e isolamento. Poucos sabem que sua inspiração veio de Alcatraz, a famosa prisão americana localizada em uma ilha na Baía de São Francisco, na Califórnia. Por Flipar

Slyronit - commons wikimedia