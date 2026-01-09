Galeria ‘O último cidadão soviético”: cosmonauta estava no espaço quando país deixou de existir O cosmonauta Sergei Krikalev entrou para a história por um motivo inusitado. Em 1991, ele foi 'abandonado' no espaço em meio a um dos momentos mais significativos do século 20. Uma virada no rumo de um país com reflexos mundiais. Por Flipar

NASA/Wikimedia Commons