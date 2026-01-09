Animais

Veneno dessa serpente é capaz de matar 100 homens com uma única dose

Um dos animais mais venenosos do mundo, a cobra-do-mar-pelágio (Hydrophis platurus) é uma serpente marinha, de barriga amarela, que pode medir até 90 centímetros e matar até cem homens adultos com uma única dose. Contudo, elas evitam praias, águas rasas e contato com humanos.

Museu de História Natural do Condado de Los Angeles

A cobra-do-mar-pelágio teve origem nos oceanos tropicais e subtropicais do mundo, incluindo o Pacífico e o Índico.

Museu de História Natural do Condado de Los Angeles

Elas são encontradas desde a costa leste da África até a costa oeste das Américas, incluindo ilhas como as Galápagos. Assim, também podem aparecer em águas temperadas devido às correntes oceânicas que as transportam para longe de suas áreas habituais.

Museu de História Natural do Condado de Los Angeles

Vivem exclusivamente em ambientes marinhos, sem contato com a terra, mesmo durante a reprodução, tendo uma dieta que consiste em peixes e crustáceos.

Aloaiza;Wikimédia Commons

Nesse sentido, a cobra-do-mar-pelágio é altamente perigosa, com veneno neurotóxico e miotóxico, capaz de causar danos neurológicos e musculares.

Flickr reinaldo.aviles

Possuem uma coloração distinta, com dorso escuro (preto ou marrom) e ventre amarelo, embora existam variações. As fêmeas podem atingir até 1,5 metro de comprimento, enquanto os machos são menores.

wikimedia commons Luis Correa

Embora tóxicas e altamente venenosas, as picadas são raras e geralmente ocorrem quando a cobra se sente ameaçada ou presa, como em redes de pesca.

commons wikimedia

Um outro exemplo deste animal que pode ser encontrado na água é a sucuri. Ela é uma cobra semiaquática, o que significa que passa parte do tempo na água e parte na terra, geralmente perto de corpos d'água como rios, lagos e pântanos.

Flickr Douglas P. R.

Sua dieta é variada e inclui animais aquáticos e terrestres, como peixes, aves, répteis, mamíferos e até mesmo outros animais maiores, dependendo da espécie e do local.

Flickr Cezar Mario

Dessa forma, as sucuris não são venenosas, mas matam suas presas por constrição, apertando-as com seu corpo forte até a morte.

Flickr Eduardo Santos

As sucuris são cobras grandes, com a sucuri-verde podendo atingir até 6 metros ou mais de comprimento e um peso considerável.

Flickr Andre Lucato

A Helicops spp., comumente conhecida como cobra-d'água, é um gênero de serpentes que inclui espécies predominantemente aquáticas ou semi-aquáticas.

Flickr POSADA DE LOS ANDAKIES

Elas, portanto, são encontradas em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, e se adaptaram bem à vida na água.

Flickr S.Savoy

São serpentes de porte médio a pequeno, com comprimentos que variam entre 50 cm e 1 metro, dependendo da espécie.

Flickr Antoine Baglan

A coloração e padrões podem variar bastante entre as espécies e mesmo dentro de uma mesma espécie, dependendo da região onde são encontradas.

Flickr Eerika Schulz

Erythrolamprus miliaris, também conhecida como falsa jararaca, é inofensiva e não possui veneno. Ela é encontrada em diversos biomas brasileiros e se alimenta de anfíbios e peixes.

- Reprodução do Facebook

Possui uma coloração que varia entre preto e amarelo ou preto e tons esverdeados, o que pode levar à confusão com a jararaca 'original'.

- Reprodução do Facebook

É encontrada em todos os biomas brasileiros, com exceção dos Pampas, e também em outros países da América do Sul.

- Reprodução do Facebook

A falsa jararaca pode alongar a cabeça, tornando-a mais triangular, porém ainda assim, a forma da cabeça não é um critério confiável para identificação.

- Reprodução do Facebook

As serpentes do gênero Laticauda, conhecidas como kraits-marinhos ou cobras-do-mar-colubrinas, são serpentes semi-aquáticas venenosas pertencentes à família Elapidae.

Creative Commons

Elas são caracterizadas por possuírem escamas ventrais largas, típicas de serpentes terrestres, que facilitam a locomoção em terra, e caudas achatadas em forma de remo, adaptadas para a natação.

Creative Commons

Diferentemente de outras serpentes marinhas, as Laticauda são ovíparas e precisam retornar à terra para depositar seus ovos.

Creative Commons

Vivem em ambientes marinhos tropicais e subtropicais do Indo-Pacífico, preferindo águas costeiras e recifes de coral. Geralmente são tímidas e reclusas, preferindo caçar à noite e alimentar-se principalmente de enguias e outros peixes.

Creative Commons

Por fim, as laticaudas possuem veneno neurotóxico potente, utilizado para imobilizar suas presas, principalmente enguias.

Creative Commons

