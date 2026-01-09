New York Times coloca Inhotim na lista de lugares ‘imperdíveis’ para conhecer em 2026

A escolha coincide com a celebração dos 20 anos de abertura do museu ao público.
Considerado um dos maiores museus a céu aberto do planeta, o espaço reúne mais de 1.800 obras de arte contemporânea.
Elas ficam distribuídas em um vasto jardim com 4 mil espécies de plantas, unindo cultura e natureza em uma experiência imersiva.
Reconhecido por proporcionar contato direto com as obras e pelo caráter sensorial da visita, o museu se consolidou como referência mundial em arte e ecoturismo, atraindo visitantes do Brasil e do exterior.
Em 2025, o Instituto atingiu sua maior marca histórica, com cerca de 361 mil visitantes.
O espaço funciona de quarta a sexta (das 09h30 às 16h30); e sábados, domingos e feriados (das 09h30 às 17h30). Em janeiro e julho, abre também às terças-feiras.
Os ingressos custam R$ 65,00 (inteira) e R$ 32,50 (meia). Todas as quartas-feiras e no último domingo de cada mês a entrada no museu é gratuita.
Como o Instituto fica localizado em Brumadinho, há opções de ônibus saindo de Belo Horizonte com passagens a partir de R$ 60,00.
O Inhotim surgiu a partir de um projeto idealizado pelo empresário mineiro Bernardo de Mello Paz.
Essa transformação culminou na abertura ao público em 2006, quando o local passou a funcionar como um museu a céu aberto e jardim botânico.
Hoje, o Instituto Inhotim é uma entidade sem fins lucrativos mantida por doações, incentivo cultural e bilheteria.
Seu território de visitação tem mais de 140 hectares, integrando jardins paisagísticos, fragmentos de Mata Atlântica e Cerrado, lagos e trilhas.
A coleção é formada por milhares de obras de artistas brasileiros e internacionais — incluindo nomes como Hélio Oiticica, Yayoi Kusama, Cildo Meireles, Olafur Eliasson e muitos outros.
As obras foram produzidas desde a década de 1960 até os dias de hoje e podem ser apreciadas tanto em ambientes fechados quanto ao ar livre.
O passeio completo costuma durar um dia inteiro ou pode ser estendido, dependendo do ritmo do visitante e do interesse em explorar cada canto do parque.
Inhotim também oferece programas educativos e sociais, com visitas guiadas, atividades voltadas para escolas e projetos que aproximam a comunidade de Brumadinho da arte e do meio ambiente.