Celebridades e TV Conheça Jessie Buckley, atriz vencedora do Critics Choice Awards e favorita ao Oscar 2026 Vencedora do Critics Choice Awards em 4 de janeiro de 2026 como Melhor Atriz por 'Hamnet: A Vida Antes Hamlet', Jessie Buckley é a favorita ao Oscar deste ano na mesma categoria. O título, aliás, chega aos cinemas do Brasil no dia 15 de janeiro. Por Flipar

reprodução