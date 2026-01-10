Saiba o que recordista fez para conseguir ficar quase meia hora sem respirar

Em entrevista Ã BBC, Llardo deu ideia de quanto a vida dos bajaus se passa em Ã¡gua: 'Quando fazem da maneira tradicional, eles mergulham repetidamente por cerca de oito horas por dia, gastando aproximadamente 60% do seu tempo debaixo d'Ã¡gua. O mergulho pode levar de 30 segundos a vÃ¡rios minutos, mas a profundidades Ã© de mais de 70 metros '.