Morte de Isabel Veloso comove a web: Entenda o perigo do excesso de magnésio que levou a influenciadora para a UTI

A influenciadora Isabel Veloso morreu aos 19 anos após uma luta contra o câncer que vinha sendo acompanhada pelos seguidores na imprensa e nas redes sociais. O pai dela, Joelson, publicou um pouco antes uma queixa de que estava cansado de ouvir dos médicos que o caso de Isabel 'não tinha jeito'.

O marido de Isabel, Lucas Borbas, comoveu a web falando da dor intensa e postou: 'Construímos um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho”, afirmou.

Ele disse que, apesar de “doer respirar” e “doer existir”, seguirá em frente honrando a memória da mulher. “Aqui, eu sigo, por nós, por você, por tudo o que fomos e sempre seremos”.

Isabel estava na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, e seu estado de saúde vinha repercutindo na mídia desde que ela foi internada com problemas graves .

Em 11 de dezembro de 2025 o marido disse que não estava mais conseguindo manter o apartamento em Cascavel por causa de tantas idas a Curitiba, para ficar com a mulher internada.

Isabel lutava contra um Linfoma de Hodgkin desde 2015 e havia realizado um transplante de medula óssea em outubro de 2025. Mas poucos dias após receber alta, a influenciadora precisou ser internada às pressas no dia 27 de novembro.

O marido de Isabel informou que a jovem passou muito mal, apresentando excesso de magnésio no sangue e uma baixa saturação respiratória que a levou a parar de respirar.

Devido à gravidade, ela precisou ser intubada e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Depois, ela saiu do tubo, mas sempre com cuidados intensivos.

Desde então, o quadro de saúde vinha sendo acompanhado pela família e pelos seguidores com ansiedade e esperança.

A hipermagnesemia é o termo médico usado para descrever a elevação desregulada da concentração de magnésio no sangue.

Este mineral é vital para várias funções biológicas e é normalmente absorvido pelo organismo por meio da dieta ou, quando necessário, por suplementos.

O principal motivo para esse desequilíbrio é a insuficiência renal, pois os rins ficam incapazes de filtrar e expelir o magnésio de maneira eficaz pelo xixi.

No entanto, outras condições podem desencadear o problema, como a hemólise (processo em que glóbulos vermelhos são destruídos), um quadro que pode afetar indivíduos com linfoma.

As manifestações clínicas da hipermagnesemia variam: pode ser totalmente silenciosa (assintomática);

Ou também podem provocar sintomas como náuseas, confusão mental, problemas respiratórios e instabilidade da pressão arterial.

Muitas vezes, o excesso de magnésio atua como um sinal de alerta para uma doença subjacente mais grave.

Isabel Veloso apresentava fatores que aumentavam o risco para o problema — entre eles, o linfoma e eventuais complicações renais depois do transplante de medula óssea realizado no fim de outubro.

Ao longo do seu tratamento, Isabel enfrentou diversas complicações, incluindo pancreatite, hepatite, problemas na vesícula e um cisto hemorrágico.

Também chamou a atenção o fato de ela ter engravidado enquanto fazia terapia contra o câncer, dando à luz em dezembro de 2024.

Em 2025, após anunciar remissão da doença, Isabel realizou um transplante de medula óssea com o pai como doador e recebeu alta em novembro, antes de voltar a ser internada após novas complicações.

