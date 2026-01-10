Galeria Morte de Isabel Veloso comove a web: Entenda o perigo do excesso de magnésio que levou a influenciadora para a UTI A influenciadora Isabel Veloso morreu aos 19 anos após uma luta contra o câncer que vinha sendo acompanhada pelos seguidores na imprensa e nas redes sociais. O pai dela, Joelson, publicou um pouco antes uma queixa de que estava cansado de ouvir dos médicos que o caso de Isabel 'não tinha jeito'. Por Flipar

Instagram