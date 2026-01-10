Animais

Pesquisadores descobrem nova espécie de peixe gigante

Um grupo de pesquisadores identificou uma nova espÃ©cie de peixe predador nos rios da provÃ­ncia de Yunnan, no sul da China.

Por Flipar
?? ?/Unsplash

Chamado de Bagarius protos, o animal pode ultrapassar os 100 quilos!

Divulgação/Zeng, Pu, Lei, Oo e Chen

Entre as características físicas, se destacam a cabeça larga, focinho alongado, olhos pequenos e pele espessa com manchas e faixas que favorecem sua camuflagem.

Divulgação/Zeng, Pu, Lei, Oo e Chen

A descoberta é resultado de expedições realizadas entre 2004 e 2024 e foi publicada em junho de 2024 na revista Zoosystematics and Evolution.

Wikimedia Commons/Zhangmoon618

A equipe confirmou que o peixe — um bagre de grande porte — era inédito após análises morfológicas e genéticas que revelaram diferenças significativas.

Sirujs Enobs - Panoramio

A distinÃ§Ã£o genÃ©tica Ã© superior a 8% em relaÃ§Ã£o a outros bagres do gÃªnero Bagarius.

Laura EspaÃ±a/Unsplash

O Bagarius protos vive no fundo dos rios e é valorizado como alimento na região.

Pexels/Buwaneka Boralessa

O nome 'protos' vem do grego e significa “original”, refletindo sua posição ancestral na árvore evolutiva dos grandes bagres asiáticos.

Pixabay

Por enquanto, a espécie foi registrada apenas em rios de Yunnan, mas também pode habitar áreas de Myanmar e Tailândia, devido à conexão entre os sistemas fluviais.

Flickr - Rod Waddington

Em uma atuação em conjunto com instituições de Myanmar, os pesquisadores coletaram mais de uma dúzia de exemplares de Bagarius protos nos rios Salween e Nanting.

Wikimedia Commons/Saosukham

A espécie era conhecida pela população ribeirinha, que a considerava um alimento valioso e a pescava com uma técnica tradicional.

Wikimedia Commons/Jakub Ha?un

A espécie se alimenta de pequenos peixes e larvas aquáticas, especialmente de Corydalidae, que também são usadas como isca.

Wikimedia Commons/Zhangmoon618

Os cientistas destacaram que as descobertas são cruciais para a conservação, dado que a degradação ambiental e barragens ameaçam o habitat desses grandes bagres.

Wikimedia Commons/Zhangmoon618

A província de Yunnan é uma região localizada no extremo sudoeste da China e faz fronteira com Myanmar, Laos e Vietnã.

© CEphoto, Uwe Aranas

A província é montanhosa e rica em biodiversidade, com paisagens que variam de florestas tropicais úmidas a picos nevados.

Wikimedia Commons/Asteiner

O Monte Meili, na fronteira com o Tibete, é um dos pontos mais altos, com mais de 6.700 metros de altitude.

Flickr - Kevin Poh

Yunnan é cortada por grandes rios que correm paralelos por vales profundos, como o Yangtzé, o Mekong e o Salween.

yongjun li/Pixabay

Os três correm em direções diferentes — um fenômeno geográfico raro conhecido como “Três Rios Paralelos”, classificado como Patrimônio Mundial da UNESCO.

Flickr - xiquinhosilva

Veja Mais