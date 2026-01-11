Galeria Passagem do Gois: curiosa estrada desaparece sob o mar diariamente A Passagem do Gois, na França, conecta a Ilha de Noirmoutier ao continente embora desapareça sob as águas duas vezes por dia. Durante a maré baixa, revela-se como um caminho estreito e histórico, mas quando a maré sobe, fica submersa por até quatro metros de água. É um espetáculo natural que une engenho humano e força da natureza. Por Flipar

reprodução/ tripadvisor