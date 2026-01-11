Entretenimento Conheça a primeira brasileira da lendária Gibson, maior marca de guitarras do mundo Larissa Liveir, mineira de 23 anos, escreveu seu nome na história da música mundial ao se tornar a primeira brasileira contratada oficialmente pela Gibson, a marca de guitarras mais icônica do planeta. A conquista não é apenas pessoal: simboliza o protagonismo feminino no rock e abre caminho para novas gerações de guitarristas que sonham em ocupar espaços de destaque. Por Flipar

reprodução/ X