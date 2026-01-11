Galeria Assis, a cidade italiana que virou símbolo universal graças a São Francisco Assis é mundialmente conhecida como a cidade natal de São Francisco de Assis, o santo padroeiro da ecologia e protetor dos animais e dos pobres. Francisco viveu com simplicidade, praticando a renúncia e o amor à natureza. Sua vida e ensinamentos transformaram a cidade italiana em um centro espiritual mundial. Por Flipar

reprodução/tripadvisor