Sertanejo no topo e Taylor Swift ‘desbancada’: curiosidades da retrospectiva do Spotify

Uma delas foi o recurso chamado 'idade musical', no qual o aplicativo calcula uma idade simbólica do usuário com base nos seus gostos musicais ao longo do ano.
A novidade virou febre nas redes sociais e muita gente compartilhou memes sobre seus próprios resultados.
Outra curiosidade foi a ausência de mulheres no top 10 dos artistas mais ouvidos do Brasil. Os gêneros sertanejo, funk e trap dominaram a lista. Confira os destaques de cada ranking!
Álbuns mais escutados em 2025 no Brasil: Se nos artistas mais ouvidos elas não apareceram, nos álbuns sim. Lauana Prado ficou em 9º com 'Transcende' e Lady Gaga — a única estrangeira da lista — ficou em 8º, com 'Mayhem'.
O top 3 dos álbuns mais escutados no Brasil em 2025 foi dominado pelo pagode e pelo sertanejo: 'O Céu Explica Tudo', de Henrique e Juliano (3º), 'Churrasquinho 3', do Grupo Menos É Mais (2º), e 'Manifesto Musical 2', de Henrique e Juliano (1º).
Músicas mais escutadas em 2025 no Brasil: Essa lista foi dominada por funk e sertanejo, com um 'intruso': o pagode do Grupo Menos É Mais.
O top 3 das músicas mais ouvidas no Brasil ficou assim: dobradinha do Menos É Mais em 3º e 2º com 'Coração Partido (Corazón Partío) e 'P do Pecado - Ao Vivo', respectivamente, e 'Tubarões', de Diego e Victor Hugo na 1ª colocação.
Artistas mais escutados em 2025 no Brasil: O top 10 dos artistas mais ouvidos no Brasil tem Filipe Ret em 10º, Natanzinho Lima em 9º, MC Tuto em 8º, Matheus e Kauan em 7º e Zé Neto e Cristiano em 6º.
Já os cinco primeiros colocados foram: MC IG em 5º, Jorge e Mateus em 4º, MC Ryan SP em 3º, Grupo Menos É Mais em 2º, e Henrique e Juliano no topo do pódio.
Álbuns mais escutados em 2025 no mundo: A lista dos discos mais ouvidos no mundo em 2025 foi dominada pelo pop, com destaque para o porto-riquenho Bad Bunny, que abriu e fechou o ranking.
O top 3 dos álbuns mais escutados no mundo ficou desse jeito: 'Hit me hard and soft', de Billie Eilish (3º), 'KPop Demon Hunters', de KPop Demon Hunters, Huntr/X, Saja Boys (2º), e 'Debí Tirar Más Fotos', de Bad Bunny (1º).
Figuraram no top 3: 'Apt.', de Rosé e Bruno Mars (3º), 'Birds of a Feather', de Billie Eilish (2º), e 'Die With A Smile', de Lady Gaga e Bruno Mars (1º).
Artistas mais escutados em 2025 no mundo: Dois artistas que podem ser pouco conhecidos no Brasil abriram o top 10: a banda mexicana Fuerza Regida (10º) e o cantor e compositor indiano Arijit Singh (9º).
De resto, a lista dos artistas mais ouvidos do mundo não teve grandes surpresas. Ariana Grande (em 8º), Bruno Mars (em 7º) e Kendrick Lamar (em 6º) são nomes conhecidos do grande público.
Uma curiosidade é que nem mesmo toda a força dos fãs fervorosos da cantora norte-americana Taylor Swift foi suficiente para barrar o fenômeno porto-riquenho.
Assim ficou o top 5 dos mais escutados no mundo, do 5º ao 1º: Billie Eilish, Drake, The Weeknd, Taylor Swift e Bad Bunny.