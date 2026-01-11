Morre Manoel Carlos, o autor das “Helenas”; Vera Fischer posta vídeo chorando

Manoel Carlos estava com a saúde bastante debilitada por conta da doença de Parkinson em estágio avançado. Mesmo assim, pessoas próximas do autor ainda esperavam uma sobrevida. Vera Fischer, por exemplo, chorou muito e postou um vídeo emocionante nas redes sociais.
A atriz disse que estava na rua quando recebeu a notícia de morte de Manoel Carlos. Ela publicou: 'Foi cedo, meu amor. Tantas coisas que você criou. Tantas personagens e novelas, histórias'.
Vera é uma das sete atrizes que interpretaram o papel de personagem chamada Helena, um nome que marcou a trajetória de Manoel Carlos. Além dela, Regina Duarte, Maitê Proença, Christiane Torloni, Taís Araújo, Júlia Lemmertz e Lilian Lemmertz.
Com a morte do autor, seu legado permanece. Recentemente, em uma entrevista ao Estadão, Júlia Almeida disse que só haverá remakes das novelas do pai se a produtora fundada para cuidar do legado dele aprovar. Ela se manifestou porque a Globo está relevando uma tendência à reedição de produções da casa.
'No caso de um remake, a produtora Boa Palavra só o autorizará mediante participação editorial ou consultoria criativa, critérios de casting e roteiro definidos em conjunto', declarou Júlia.
Segundo a filha do autor, a produtora também deve ter 'direito a vetos prévios com relação a mudanças que esvaziem o espírito do texto ou da sinopse original'.
A última novela escrita por Manoel Carlos, 'Em Família', foi exibida em 2014, na TV Globo. Relembre suas obras mais marcantes!
Manoel Carlos Gonçalves de Oliveira, carinhosamente conhecido como Maneco, nasceu em 14 de março de 1933, em São Paulo.
Embora paulista de nascimento, sua obra ficou fortemente associada ao Rio de Janeiro, especificamente no Leblon, bairro que serviu de cenário para a maior parte de suas novelas.
As protagonistas 'Helenas', segundo ele, foram inspiradas na força e a beleza da Helena de Troia, figura da mitologia grega.
A tradição começou em 1981 com a atriz Lílian Lemmertz, na novela 'Baila Comigo'.
Outras atrizes que ficaram conhecidas por viverem 'Helenas' em suas novelas foram Regina Duarte, Maitê Proença, Vera Fischer, Christiane Torloni e Taís Araújo.
Depois de 'Baila Comigo', Maneco escreveu as novelas 'Sol de Verão', de 1982, 'Novo Amor', de 1986, e 'El magnate', de 1990.
Outra novela marcante escrita pelo autor foi 'Felicidade', de 1991. A trama se passava parte no interior de Minas e tinha Maitê Proença como protagonista.
Em 1997, estreou 'Por Amor', talvez a obra mais famosa do Maneco, considerada por muitos sua obra-prima. Regina Duarte viveu uma das Helenas mais emblemáticas, em uma trama marcante.
'Laços de Família', exibida em 2000, comoveu o público com a famosa cena em que Carolina Dieckmann raspa o cabelo em um dos momentos mais icônicos da TV brasileira.
Manoel Carlos também escreveu 'Mulheres Apaixonadas', exibida em 2003, que trouxe à tona temas como violência contra idosos, alcoolismo e maus-tratos contra mulheres.
Em 2006, Maneco escreveu 'Páginas da Vida'. Na trama, Helena, vivida por Regina Duarte, adota uma menina com Síndrome de Down que havia sido rejeitada pela avó após a morte da mãe no parto.
Em 2009, estreou 'Viver a Vida', que marcou por ter a primeira Helena negra, vivida por Taís Araújo.
Em 'Em Família', de 2014, última novela do autor, Julia Lemmertz interpretou Helena fechando o ciclo que começou com sua mãe, Lílian, 33 anos antes.