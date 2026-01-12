Cantor colombiano Yeison Jiménez morre em acidente aéreo

Ele estava a caminho de um show em Medellín e sua morte, junto com a de membros da equipe e do piloto, causou profunda comoção entre fãs e artistas no país. As autoridades colombianas investigam as causas do acidente.
Jiménez deixa esposa e três filhos, e seu legado na música popular colombiana é lembrado por sua voz marcante e carreira de sucesso.
Ele entra na lista de pessoas famosas que perderam a vida em acidentes aéreos. Veja outros casos.
Marília Mendonça — Cantora sertaneja brasileira, faleceu em 5 de novembro de 2021, após a queda de um avião em Minas Gerais, aos 26 anos. Deixou um legado marcante como a principal voz feminina do sertanejo contemporâneo.
Gabriel Diniz — Cantor brasileiro, morreu em 27 de maio de 2019, em um acidente aéreo no estado de Sergipe, aos 28 anos. Ficou conhecido pelo hit “Jenifer”, que dominou rádios e redes sociais.
Ronnie Van Zant — Vocalista do Lynyrd Skynyrd, morreu em 20 de outubro de 1977, em um acidente causado por falta de combustível, aos 29 anos. Foi responsável por clássicos do rock sulista que atravessam gerações.
Mamonas Assassinas - Os 5 componentes da banda morreram em 2 de março de 1996, quando o avião do grupo caiu na Serra da Cantareira. O grupo marcou a música brasileira com humor irreverente e enorme sucesso popular.
Aaliyah — Cantora e atriz norte-americana, morreu em 25 de agosto de 2001, quando o avião em que viajava caiu logo após a decolagem, aos 22 anos. Era uma das maiores promessas do R&B e da música pop mundial.
Buddy Holly â?? Ãcone do rock and roll, morreu em 3 de fevereiro de 1959, em um acidente de aviÃ£o nos Estados Unidos, aos 22 anos. O episÃ³dio ficou conhecido como â??o dia em que a mÃºsica morreuâ?.
John Denver — Cantor e compositor norte-americano, morreu em 12 de outubro de 1997, em um acidente aéreo na Califórnia, aos 53 anos. Deixou canções que se tornaram clássicos da música folk.
Pedro Infante — Ator e cantor mexicano, morreu em 15 de abril de 1957, em um acidente de avião, aos 39 anos. É lembrado como um dos maiores ícones da música e do cinema do México.
John F. Kennedy Jr. — Jornalista e filho do presidente John F. Kennedy, morreu em 16 de julho de 1999, após a queda do avião que ele próprio pilotava, aos 38 anos. Era uma figura pública muito popular nos Estados Unidos.
Kobe Bryant — Ex-jogador de basquete e ídolo do Los Angeles Lakers, morreu em 26 de janeiro de 2020, na queda de um helicóptero na Califórnia, aos 41 anos. Deixou um legado histórico na NBA, com cinco títulos e impacto global no esporte.
Howard Hughes — Empresário, aviador e produtor de cinema norte-americano, morreu em 5 de abril de 1976, após complicações de saúde relacionadas a um acidente aéreo sofrido anos antes, aos 70 anos. Foi pioneiro da aviação moderna e uma das figuras mais influentes do século vinte.
Ricardo Boechat — Jornalista e âncora do Jornal da Band, morreu em 11 de fevereiro de 2019, na queda de um helicóptero em São Paulo, aos 66 anos. Foi uma das vozes mais influentes do jornalismo brasileiro, conhecido pelo estilo direto, crítico e de grande credibilidade.