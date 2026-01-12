Celebridades e TV Cantor colombiano Yeison Jiménez morre em acidente aéreo O cantor colombiano Yeison Jiménez, de 34 anos, morreu em 11 de janeiro de 2026 num acidente de avião na região de Boyacá, na Colômbia, quando a aeronave privada em que viajava caiu logo após a decolagem, matando todas as seis pessoas a bordo. Por Flipar

