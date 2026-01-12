George Clooney explica por que prefere criar os filhos longe de Hollywood

Durante a entrevista, concedida para divulgar seu novo filme 'Jay Kelly', Clooney contou que os gêmeos Ella e Alexander, nascidos em 2017, não usam tablets, jantam com adultos e lavam os próprios pratos.
“Eles levam uma vida muito melhor assim”, afirmou o ator, que preferiu se afastar de Los Angeles para evitar que os filhos crescessem em meio à cultura de celebridades.
“Na França, as pessoas não ligam tanto para fama. Eu não quero que eles sejam comparados a outros filhos de famosos nem que vivam cercados por paparazzi”, disse.
George Clooney é casado com Amal Alamuddin, renomada advogada anglo-libanesa especializada em direitos humanos, desde setembro de 2014.
George Timothy Clooney nasceu em 6 de maio de 1961, em Lexington, no estado americano de Kentucky, em uma família ligada ao mundo do entretenimento.
Filho do jornalista e apresentador Nick Clooney e sobrinho da cantora Rosemary Clooney, George cresceu em um ambiente onde a arte e a comunicação estavam sempre presentes, influenciando decisivamente sua futura trajetória.
Sua jornada artística começou com pequenas participações em séries de televisão na década de 1980, mas foi em 1994 que Clooney conquistou reconhecimento mundial ao interpretar o carismático Dr. Doug Ross na série “Plantão Médico”.
O papel não só lhe trouxe fama como também moldou sua imagem pública, mesclando charme, talento e presença marcante.
Em 1996, ele atuou em “Um Drink no Inferno”, do diretor Robert Rodriguez e com roteiro de Quentin Tarantino, e na comédia romântica “Um Dia Especial”, em que contracenou com Michelle Pfeiffer.
No ano seguinte, encarnou o super-herói Batman em “Batman e Robin”, da DC Comics, com direção de Joel Schumacher. O elenco ainda contou com Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman e Alicia Silverstone.
Inclusive, em 2023, George Clooney fez uma aparição surpresa como Bruce Wayne no filme 'The Flash', retomando o papel que interpretou em Batman e Robin.
A partir de 1998, Clooney estreou uma parceria com o diretor Steven Soderbergh em “Irresistível Paixão” que renderia grandes sucessos de público e bilheteria.
Juntos, eles fundaram a produtora 'Section Eight' em 2001.
Em 2001, George Clooney protagonizou Onze Homens e um Segredo, interpretando Danny Ocean, líder de um grupo de ladrões, papel que repetiu em sequências, ao lado de Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts.
Clooney e Soderbergh ainda estiveram juntos em â??Solarisâ?, de 2002, â??Doze Homens e Outro Segredoâ?, de 2004, â??O Segredo de Berlimâ? em 2006â?, e â??Treze Homens e um Novo Segredoâ?, em 2007.
Em 2005, ele conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por â??Syriana - A IndÃºstria do PetrÃ³leoâ?, no qual abordou temas complexos.
Outras atuações destacadas de Clooney foram em “Conduta de Risco”, de 2007, “Amor Sem Escalas”, de 2010, e “Os Descendentes”, de 2012.
Em 2022, George Clooney estrelou a comédia romântica 'Ingresso para o Paraíso' ao lado de Julia Roberts, como um pai divorciado que, junto de sua ex-esposa, tenta impedir o casamento da filha em Bali.
O mais novo projeto de Clooney é “Jay Kelly”, filme de Noah Baumbach, “História de um Casamento”, que tem também Adam Sandler. O ator revelou que pediu ao diretor para poupá-lo do excesso de tomadas.
“Eu literalmente disse para ele: ‘Noah, olha, eu amo o roteiro, amo você como diretor, mas tenho mais de 60 anos, cara. Não consigo fazer 50 tomadas. Não tenho esse dom. Meu talento como ator vai de A a B”, afirmou.
O ator afirmou à revista Vanity Fair que não se importa com críticas sobre falta de versatilidade e que, além disso, deixou de interpretar papéis de ação por causa da idade.
Além da atuação, Clooney acumula bons frutos também como diretor e produtor. No mesmo ano da estatueta do Oscar, ele emplacou o filme “Boa Noite e Boa Sorte”, pelo qual recebeu a indicação como diretor e roteirista.
George Clooney é também um ativista engajado, usando sua fama para causas humanitárias. Desde a crise em Darfur, no Sudão, até o apoio a refugiados e campanhas contra injustiças sociais, ele demonstrou comprometimento com o impacto além das câmeras.
Em 2012, cofundou com os atores Don Cheadle, Brad Pitt e Matt Damon e com o produtor Jerry Weintraub a organização 'Not On Our Watch', focada em prevenção de genocídios e crises humanitárias.
Clooney segue ativo em projetos de cinema, televisão e humanitários, reafirmando seu lugar não apenas como um astro de Hollywood, mas como uma voz relevante no cenário cultural e político contemporâneo.