Jessie Buckley fatura o Globo de Ouro e consolida favoritismo ao Oscar 2026

No discurso, Jessie agradeceu aos 400 figurantes da produção. Ela competia com Jennifer Lawrence ('Morra, Amor'), Renate Reinsve ('Valor Sentimental'), Julia Roberts ( 'Depois da Caçada'), Tessa Thompson ( 'Hedda') e Eva Victor ('Sorry, Baby')
Jessie também foi vencedora do Critics Choice Awards em 4 de janeiro de 2026 como Melhor Atriz. Ela agora se consagra ainda mais como a favorita ao Oscar deste ano na mesma categoria. O título, aliás, chega aos cinemas do Brasil no dia 15 de janeiro.
Caso a indicação se concretize no dia 22 de janeiro, será a segunda vez em que a atriz concorrerá ao prêmio. Afinal, em 2022, ela foi indicada na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por 'A Filha Perdida'. Neste filme, interpretou a versão jovem da personagem de Olivia Colman.
Com uma carreira marcada por talento musical e força dramática, Buckley transitou entre palcos e telas com naturalidade, conquistando público e crítica. Sua trajetória é um exemplo de dedicação e evolução constante.
Jessie Noelle Buckley nasceu em 28 de dezembro de 1989, em Killarney, Irlanda. Desde cedo, mostrou interesse por música e artes cênicas, influenciada pelo ambiente cultural familiar. Sua formação inicial incluiu estudos na Royal Irish Academy of Music, o que lhe deu base sólida fundamental para a versatilidade como atriz e cantora.
Ainda adolescente, se destacou em torneios de canto, mostrando potência vocal e presença de palco. Participou de corais e apresentações locais, sempre conectando emoção e técnica. A vivência musical abriu portas para a entrada em programas de talentos. Sua jornada artística, assim, começou pela música antes de migrar para o teatro.
Em 2008, Jessie participou do programa de talentos 'I'd Do Anything', da BBC, e foi a vice-campeã do reality show. A experiência lhe deu visibilidade e mostrou sua capacidade de interpretar personagens complexos. Mesmo sem vencer, conquistou público e críticos. A partir daí, sua carreira começou a ganhar ritmo.
No mesmo ano, estreou como Anne Egermann na peça 'A Little Night Music', de Stephen Sondheim, no West End, em Londres. Tal oportunidade marcou sua entrada no teatro profissional e, com talento e disciplina, chamou atenção da crítica especializada. Desse modo, consolidou sua transição da TV para os palcos.
Buckley também estudou na Royal Academy of Dramatic Art, em Londres, onde aprimorou sua técnica. A formação em 2013 lhe deu ferramentas para explorar diferentes estilos de atuação. Com disciplina, desenvolveu habilidades tanto para o drama quanto para o musical.
Após o teatro, ela começou a aparecer em produções televisivas britânicas. Atuou em séries e minisséries, revelando versatilidade diante das câmeras. Com cada papel, ampliava seu repertório, conquistava novos públicos e sua carreira se expandia para além dos palcos.
A consolidação como atriz veio alguns anos depois, quando sua carreira ganhou força. Em 2016, integrou o elenco da BBC em 'Guerra e Paz', adaptação do clássico de Liev Tolstói.
Sua estreia nos cinemas ocorreu em 2017 com 'A Fera' e, no ano seguinte, ganhou o British Independent Film Award pelo papel que revelou sua força dramática e intensidade emocional. A crítica destacou sua entrega e profundidade, um reconhecimento que abriu portas para produções maiores.
Em 2022, além da indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, a irlandesa venceu o Laurence Olivier Award por sua atuação em 'Cabaret'. O prêmio consolidou sua força nos palcos londrinos e a imagem de artista completa em meio à polivalência entre teatro e cinema.
Além da atuação, Jessie Buckley manteve projetos musicais paralelos: gravou canções e participou de trilhas sonoras. Sua voz potente sempre foi um diferencial, proporcionando à sua carreira a junção de música e interpretação.
A atriz trabalhou com cineastas como Maggie Gyllenhaal e Chloé Zhao, e cada colaboração trouxe novos desafios e experiências. Sua capacidade de reinvenção impressionou diretores e críticos e, assim, se consolidou como atriz de prestígio.
Em 2025, Jessie estrelou o filme 'Hamnet – A Vida Antes de Hamlet', dirigido por Chloé Zhao e que foi aclamado em festivais e considerado obra-prima. Sua atuação intensa emocionou plateias e críticos, configurando-se como um papel que viria a ser decisivo em sua carreira.
A atuação de Jessie em 'Hamnet' foi vista como redefinição de papéis femininos históricos, e sua entrega trouxe nova perspectiva sobre Shakespeare e sua família. O impacto cultural do filme foi amplamente discutido, tornando Jessie um símbolo de renovação artística.
Na vida pessoal, Jessie é casada com um profissional da área de saúde mental que conheceu em um encontro às cegas e conhecido como Freddie. O casamento aconteceu em 2023, após o término de seu relacionamento anterior com o ator James Norton.
Aos 36 anos, Jessie Buckley já se firma como um ícone contemporâneo do cinema e do teatro. Versátil, mantém viva sua relevância em múltiplas expressões artísticas, conectando público e crítica. O futuro aponta para novos papéis e desafios que ampliarão uma trajetória que continuará a ser escrita com brilho.