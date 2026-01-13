IA faz emocionante “encontro” dos Nóbrega em “A Praça é Nossa”: Filho de 89 anos “interage” com pai, morto em 1976

Posteriormente, teve um relacionamento de 13 anos com Andréa de Nóbrega, com quem teve os gêmeos Maria Fernanda de Nóbrega e João Vitor de Nóbrega. O casal se separou em 2009, mas retomou o relacionamento cinco anos depois. Em 2018, Carlos Alberto casou-se pela terceira vez, com a médica nutróloga Renata Domingues de Nóbrega.