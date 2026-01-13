Galeria Peculiaridades do cajá-manga, fruta que se adapta a diversos tipos de solo Fontes de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, as frutas desempenham papéis cruciais no funcionamento do organismo e na prevenção de doenças. Com o cajá-manga não é diferente, sendo uma espécie tropical que se adapta bem a diferentes tipos de solo e clima. Por Flipar

- Luiz Roberto Kozikoski /Wikimédia Commons