Grécia descobre cemitério de navios perto da Ilha de Creta

O local fica em uma passagem de 45 km de largura, a leste da ilha de Creta, próximo à ilha de Kasos.
A equipe descobriu dez navios naufragados no total, de diferentes épocas. Geólogos, mergulhadores profissionais, engenheiros e historiadores estiveram envolvidos na pesquisa.
Espera-se que a descoberta dos navios possa ajudar a contar a histÃ³ria da regiÃ£o com base nos destroÃ§os e objetos encontrados no fundo do Mar Egeu.
A equipe usou um sonar para mapear o estreito, identificando locais para mergulho.
As escavações foram feitas em profundidades variando de 19 metros a 47 metros. O navio mais antigo descoberto pelos pesquisadores gregos remonta a 3.000 a.C., durante a Idade do Bronze.
Também foram encontrados navios de diferentes épocas, como da Era Clássica, do período Helenístico (quando a região era governada por Alexandre, o Grande) e após o domínio romano.
Entre os navios mais novos, destaca-se um pequeno barco de madeira que participou da Segunda Guerra Mundial.
Os arqueólogos identificaram a origem de cada navio com base em suas características físicas e sua carga. As análises sugerem que eles vieram de lugares como África, Ásia Menor, Espanha e Itália.
Dentre os vários objetos encontrados durante a pesquisa, estão uma ânfora espanhola do ano 150 e uma âncora de pedra da Grécia Antiga.
Com um litoral de quase 8 mil km, a costa brasileira tambÃ©m Ã© palco de grandes cemitÃ©rios de navio. AlÃ©m do perÃodo das grandes navegaÃ§Ãµes portuguesas, que aportavam por aqui, a Segunda Guerra tambÃ©m deixou inÃºmeros navios brasileiros e alemÃ£es debaixo dâ??Ã¡gua.
Um dos lugares com mais naufrágios é o arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia. Lá, o ponto conhecido como 'cargueiro Rosalina' se tornou um ponto de mergulho popular entre curiosos e mergulhadores.
Outro navio famoso que afundou na costa brasileira foi o 'Príncipe de Astúrias', que naufragou em 1916 em Ilhabela, São Paulo. Hoje em dia é considerado um dos mais pontos de mergulho mais difíceis do Brasil, por conta do mar constantemente agitado no local.
O Príncipe de Astúrias está quase paralelo à costa e bastante desmantelado devido às explosões que ocorreram no naufrágio.
Outro navio dos mais visitados é o Corveta Ipiranga, que naufragou em Fernando de Noronha em 1983. Seus destroços estão numa profundidade aproximada de 62 metros.
Já o naufrágio do navio 'Prince', que aconteceu em 26 de Julho de 1752, permanece até hoje envolto em mistérios. Uma das teorias aponta para Natal, em Pernambuco.
Outro possível local para o naufrágio do 'Prince' é a Ilha de Ascensão, uma pequena ilha britânica no oceano Atlântico Sul.
Ao longo da história do Brasil, desde sua descoberta no século 16, estima-se que mais de 300 naufrágios ocorreram só no Rio de Janeiro.
Um desses naufrágios é o do vapor Buenos Aires. Lançado ao mar em 1829, ele era considerado um dos mais modernos para transporte de cargas e passageiros.
Em 1890, o navio estava navegando da Bahia para o Rio de Janeiro quando uma de suas caldeiras explodiu. Pouco depois, alguns passageiros viram uma ilha e um farol se aproximando e avisaram o capitão, mas ele não deu atenção.
Quando finalmente foi ao convés, percebeu que estavam prestes a colidir com a Ilha Rasa, no Rio de Janeiro. Hoje, o local se tornou um dos mais populares para mergulhadores profissionais.